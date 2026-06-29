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百萬YouTuber蔡阿嘎近日因AI畫家風波持續延燒，不僅比較日本街頭畫家作品與AI生成圖片，後續拍片反擊、批評質疑者，甚至承認由「嘎家軍」協助擴散訊息，引發外界熱議。如今更有網友架設「抵制蔡阿嘎合作品牌」網站，號召以消費行動表達立場，而網站創立者也親自發文，說明自己決定站出來的原因。網站創立者在Threads表示，自己原本只是「90%的路人」，平常看到蔡阿嘎的影片頂多覺得「講話大吼大叫、很吵很躁」，滑過去就算了，沒想到近日一連串事件卻徹底激怒他。該網友指出真正讓自己決定架設網站的最後一根稻草，就是蔡阿嘎把所有反對聲音都簡單歸類成「中共同路人」，因此才整理出蔡阿嘎近期合作品牌名單，並提供網友一鍵複製留言功能，希望大家能到品牌官方粉專留言，讓合作廠商聽見消費者的聲音。貼文曝光後，不少網友紛紛留言支持，其中一則留言更引發大量共鳴，「最讓我火大的是煽動粉絲去謾罵批評的人，一個人怎麼會愚蠢又邪惡到這種程度。」相關討論仍持續在社群平台延燒。