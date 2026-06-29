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台股上週五暴跌1683點，創下史上第三大跌點，但今（29）日上演強勢反彈，早盤漲逾600點站回4萬5大關，大起大落的盤勢，也讓不少投資人摸不著頭緒。分析師強調，本週、本月高點過上個月高點，而本週低點未破上個月的低點，這就是「高過前一個月的高，低沒有破前一個月的低」，代表多頭格局持續，提醒投資人最好在今年12月之前，都不能看空。啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，以月線來看，本週、本月高點過上個月高點，本週低點沒有破上個月的低點，這叫做高過前一個月的高，低沒有破前一個月的低，斜率向上，意味著多頭格局持續。而上個月低點在39228點，本月低點來到42006點，大盤如果月線要破上個月低點39228，離現在大概還有近6000點的跌點空間，「除非今天直接跌到39228點」，但今天不可能跌6000點，所以多頭格局持續。他進一步指出，現在投信持有的ETF產品數高達290檔，資金規模非常大，如果讓大盤跌，「你想想看投信ETF資金操盤手們，會看這個盤跌下去嗎？」大跌傷最重的是投信，ETF可能會有被贖回的疑慮，因此，這些基金經理人一定會努力撐盤。尤其目前主動式ETF正是投資熱門標的，主動式其中成分股必定有權值股，當權值股一跌，這些投信就會買進，「那這個盤怎麼可能會跌」，郭憲政強調，散戶不需要自己嚇自己，而觀察時間波，仍站在多方格局，也就意味著投資人在今年12月之前，最好都不要看空。而主力作手的資金一定是朝低基期、低價股票流動，所以漲多股票不要做追，例如被動元件、功率元件建議不要買。不過，他預期，最近可持續注意記憶體族群，記憶體後續可能還有一波漲勢，尤其力積電目前股價仍處於低位，「連80塊都不到」，力積電今年以目前估算，可能會賺一個股本，「代表它的 CP 值非常高。」此外，面板股群創、友達也值得留意，郭憲政說，友達現在儼然是一家控股公司，不只布局CPU，還有做低軌衛星，正在轉型當中，友達更是電子股中除了沒有晶圓代工外，幾乎從網通、IC設計到其他電子零組件，「幾乎全包了。」