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中市教育局：已回收更換並督導強化檢視機制

台中沙鹿竹林國小一名小二學生家長近日在網路社群發文指出，學校發放的暑期美勞作業「父親節襯衫花束」教材，外包裝竟出現簡體字，導致孩子在操作時無法辨識內容，直言「看不懂、不會做」，引發家長質疑教材來源與審查流程是否嚴謹。對此，台中市政府教育局強調，已緊急回收材料包，未來也將強化教材及教學用品採購前檢視機制。不僅是「簡體包裝」引發問題，家長更進一步提到，後續將狀況反應給校方時，老師竟使用中國用語「反饋」一詞，讓家長覺得相當不妥，事件曝光後立刻引發討論，有留言批評，小學生正處於語文學習階段，不適合接觸簡體字教材，再加上「反饋」二字也是「支語」，應該向校方抗議。竹林國小教務主任表示，校方在得知情況後已立即召開緊急會議處理，確認此次「父親節襯衫花束」教材確實有部分外包裝出現簡體字，已要求相關班級全面回收，目前二年級共7個班中，有4個班已發放教材，校方已請老師通知家長回收並致歉。教務主任強調，學校過去已明確要求不得使用簡體字教材，此次為教師未詳加查核所致的疏失，後續將加強教材審核流程，並重新評估是否更換教學材料。同時，針對網路上提及教師使用「反饋」等詞彙的爭議，校方也表示將進一步了解情況，並提醒教師避免使用中國用語。針對媒體關心學校材料包使用簡體字一事，台中市政府教育局表示，已立即要求回收該批材料包，重新準備符合學生閱讀需求的繁體中文材料，並重申教學教材及相關學習材料均應使用繁體中文。經查，此案為教師訂購美勞材料作為暑假自主學習使用，惟廠商提供的材料包部分說明文字採用簡體字印製，未於採購檢視時發現。教育局指出，為避免學生學習混淆，113年11月已函知中市高級中等以下學校，教師使用教學教材、課外學習及數位影音資源時，應避免使用簡體中文教材，並以繁體中文版本為主，以維護學生學習權益。教育局將持續督導各校落實相關規定，強化教材及教學用品採購前檢視機制，避免類似情形再次發生。