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Lulu在今年的金曲獎中擔任頒獎嘉賓，開玩笑說A-Lin主持得太好，把她的飯碗都搶走了，還公開A-Lin私下傳給她的語音訊息，「不要意氣用事頒給蔡依林啊！」本來以為是做效果，結果A-Lin在慶功宴上說那段的確是沒想到，「畢竟她是我金曲獎學姐捏！」導致Lulu被部分網友罵，還有人說她學原住民口音很不尊重人，不過有粉絲替她護航，說其實Lulu也是原住民，根本沒有在學。Lulu在金曲獎中擔任頒獎嘉賓，笑虧A-Lin主持得太好，把她的工作都搶走了，甚至公開A-Lin傳的語音訊息，「妳等下頒我那個獎好好主持捏，不要意氣用事頒給蔡依林啊！」雖然最後A-Lin成功抱回年度歌曲獎，算是皆大歡喜，不過事後她在慶功宴上說，真的沒想到Lulu會公開語音訊息，「我也不曉得她會把我那個語音（公開），畢竟她是我金曲獎學姐捏！真的意氣用事哦！」片段在網路上受到討論，有人說Lulu這樣很過分，「個人隱私沒經過同意放出來，太沒品」、「原來不是set的，超級沒水準」，不過也有人認為，語音內容無傷大雅，兩人一定是很熟了才會這樣，「她們是原住民互相開玩笑啦，不要走心」、「人生要有點幽默感，不然會活得很辛苦」。甚至有人說Lulu一直模仿原住民口音很不舒服，但其實Lulu是泰雅族，根本沒有「模仿」一說。