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洛杉磯道奇隊菜鳥捕手達爾頓·拉辛（Dalton Rushing）近期的爭議不斷。繼在比賽中與當家球星大谷翔平發生激烈衝突，引發輿論撻伐後，拉辛在隊內的「不受歡迎程度」似乎也爆表。在最新的熱門節目《Chris Rose Sports》的「隊友測試」單元中，資深球員「Kike」赫南德茲（Kiké Hernández）與艾力克斯·考爾（Alex Call）被問及「搭飛機時最不想坐在誰旁邊」，兩人竟毫不猶豫地一致選擇了拉辛。儘管赫南德茲在節目中強調這番言論「並非針對個人」，純屬幽默與調侃，但他隨後補了一句：「你們只要認識他久了，自然就會明白為什麼。」這句話立刻在社群媒體上引發熱議，外界認為這暗示了拉辛在球隊更衣室內，確實展現出了一些讓人難以招架的特質。這段採訪再度印證了拉辛「反派」形象的深化。本賽季以來，拉辛因場上挑釁對手、滑壘動作過大，以及近期在投手丘上當眾挑戰大谷翔平的權威，被媒體與球迷貼上「傲慢」與「難搞」的標籤。雖然拉辛本人曾表示自己只是追求競爭極限，但當隊友都公開在節目上「拒絕坐在他隔壁」時，這位25歲的菜鳥已儼然成為大聯盟最具爭議的人物之一。拉辛與大谷翔平的摩擦事件仍在持續發酵。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在最新記者會中坦言，自對陣雙城隊的比賽後，球團已多次與拉辛進行深度對談，試圖讓這位年輕球員走出狀態低谷。羅伯斯試圖緩解緊張關係，表示：「我相信他們在未來會達成共識。雖然比賽中不可能事事同步，但我絕不希望當天的失控場面再次發生。」羅伯斯並未明確指出未來誰將掌握配球主導權，僅強調大谷翔平對於投球有非常嚴格且明確的個人要求，而拉辛若想保住捕手席位，必須學會如何與這位地表最強投手「同步」。拉辛本賽季的表現始終處於顯微鏡下，從與大谷翔平的誤會，到全隊對他的無奈調侃，他在短短時間內從球隊寄予厚望的頭號新秀，變成媒體眼中隨時會引爆更衣室問題的「不定時炸彈」。道奇隊的教練團目前採取「溫情勸導」策略，派出心理教練輔導，並由老將弗里曼（Freddie Freeman）與羅伯斯輪番開導。然而，職業運動是殘酷的，當隊友的玩笑話中帶有幾分真實的無奈，以及投手與捕手之間的默契遲遲無法重建時，拉辛的道奇生涯已來到關鍵轉折點。