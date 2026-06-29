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高雄流行音樂中心今年暑假將舉辦Y2K千禧文化主題派對「愛你2000趴 Back to Y2K」，於7月18日、19日一連兩天在珊瑚礁群登場，活動每日長達7小時，集結6組DJ輪番演出、逾20攤復刻街頭飲食的「青春の市集」，並引進多款2000年代流行的大型復古遊戲機台，更邀請在地經營超過20年的老字號夜店「LAMP DISCO」首次移師戶外，打造一場從音樂、視覺到飲食的千禧主題派對，活動免費入場。「愛你2000趴」活動兩天自下午4點至晚間10點，由LAMP DISCO當家DJ Woody、DJ HUNTCO、DJ MORO、DJ PUAMA、DJ Alice與太空猴宇宙放送局DJ KATSUNO現場熱力放送，選曲主題涵蓋日本平成偶像、東西岸嘻哈、廣嗨快歌、華語KTV神曲、DISCO舞曲和西洋流行金曲等。除了音樂演出，「愛你2000趴」活動週邊佈置亦置入不少巧思，完美復刻遊樂場與網咖的娛樂時光。圍繞珊瑚礁群的「青春の市集」，更以「放學後的小吃」為概念，規劃許多雞排、甘梅薯條、珍珠奶茶及果醬厚片等經典人氣美食，打造濃厚千禧年氛圍。高流執行長丁度嵐表示，近年的復古穿搭、CCD攝影機及千禧舞曲等潮流，在社群平台與Z世代間顯著回溫，此次高流與LAMP DISCO合作，不只是單純的復古派對，更是一次把過去屬於夜店、街頭與青春世代的流行文化，轉譯成公共文化活動的嘗試，期盼為不同世代的市民創造跨世代共鳴的城市文化經驗。配合「愛你2000趴」活動，高雄多家百貨與品牌同步響應，推出專屬優惠，邀請民眾從活動現場延伸至商圈消費，串聯音樂、觀光與購物體驗。高雄流行音樂中心會員於7月18日至19日活動期間，還可憑會員點數於現場兌換SKM Park Outlets高雄草衙鈴鹿賽道樂園全日暢遊券。漢神百貨則集結館內多個品牌，祭出商品折扣及消費贈禮等多重優惠。漢神巨蛋購物廣場由湯姆熊歡樂世界加碼提供遊戲代幣兌換；高雄大立空中樂園RIZZ推出限定優惠；夢時代串聯館內多品牌，推出娛樂設施優惠、餐飲折扣及消費滿額贈禮；樂購廣場館內限定品牌，提供電子優惠券、餐飲贈品及限定甜點好禮。相關活動資訊及優惠內容，請以高流官方社群及各合作單位公告為準。