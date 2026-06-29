極端氣候影響歐洲熱浪，台灣旅客問，暑假去歐洲怎麼避暑？紅通通高溫地圖一出，嚇到全場一面倒苦勸「不要去了」，古建築教堂根本烤箱，公車、火車、餐廳、美術館的冷氣不保證涼，沒騎樓超曬又人擠人，乾熱氣候要狂喝水免得中暑。觀光客公認避暑三寶「手持電風扇、涼感噴霧、涼感濕巾」；雄獅旅遊、可樂旅遊提醒，消暑解方一次看。
暑假去歐洲怎麼避暑？高溫地圖紅通通破紀錄
今年受極端氣候影響，歐洲熱浪災害頻傳，根據德國氣象局（DWD）資訊，連3天41.7度破歷史高溫紀錄；世界衛生組織（WHO）也表示，歐洲已有破千起超額死亡案例，與破紀錄熱浪有關。
台灣一名女旅客在Threads上提問，「暑假去歐洲怎麼避暑？」她秀出紅通通的高溫地圖嚇到，掀起眾人分享熱到不行的現況，「強烈建議你不要去了，你會熱到受不了，而且古建築很少有騎樓這個東西，你會熱到晚上8點多都不想吃東西，到處都是人擠人，歐洲冷氣的不比亞洲，絕對不夠我們吹，壞了就是聳聳肩就這樣而已」。
更有人點破美好幻想說：「暑假去歐洲避暑已經是時代的眼淚了啦」。
有五月底才被熱爆的旅客建議：「住宿一定要有冷氣，找有冷氣的餐廳吃飯，做好防曬，補充水分避免中暑，每天都來幾球Gelato」，最好也確認「窗戶能不能打開通風」，「看到有人說巴黎因為太熱而斷電，沒冷氣還得摸黑洗澡」，慘況不少。
居住歐洲的網友分享，「歐洲的紫外線沒有空污的遮擋，古老建築物因為建材的關係，雖然裡面涼但外面吸熱，所以像烤箱一樣」、「公車火車冷氣有跟没有一樣」，還點名「米蘭大教堂沒冷氣的，大型烤箱現場」，連公車、火車、餐廳、美術館的冷氣還不保證涼，「人多也是熱」。
觀光客避暑三寶！物理防曬不可少 乾熱狂喝水免得中暑
不少過來人分享「觀光客避暑三寶」：手持電風扇、涼感噴霧、涼感濕巾。
大家認真分享「不要管別人說在歐洲撐傘是遊客的迷惑行為之類的，物理防曬一定要做好做滿，帽子墨鏡通通戴起來」，還有防曬薄外套也不可少，除了喝水也建議適量補充電解質；還有不少人提議，跳下湖水游泳最快。
旅行社提醒消暑解方！雄獅旅遊、可樂旅遊分享經驗
雄獅旅遊表示，歐洲部分地區受建築型態、政策規範及生活文化影響，雖未必皆設有空調設備，但為提升夏季旅遊體驗，雄獅在住宿安排上，皆會以具空調設備的飯店為優先考量。若受限當地飯店條件，無法安排具空調設備的飯店時，將透過領隊行前說明，協助旅客掌握當地旅遊環境。同時，建議旅客可視個人需求，自備手持風扇、涼感巾等降溫用品；若攜帶含鋰電池設備，也請留意航空公司登機相關規定。
可樂旅遊表示，由於歐洲許多古蹟為了完整保存，加上在地文化習慣，過往並未普遍裝設空調設備。因應近期歐洲熱浪，可樂旅遊在行程上會優先調度有空調的飯店與遊覽車；同時，第一線領隊也會視現場高溫狀況，機動提供團員消暑飲品與瓶裝水。而在行程出發前，皆會主動提醒旅客備妥遮陽與防曬用品（如陽傘、墨鏡、防曬外套等），確保旅程的舒適與安全。
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今年受極端氣候影響，歐洲熱浪災害頻傳，根據德國氣象局（DWD）資訊，連3天41.7度破歷史高溫紀錄；世界衛生組織（WHO）也表示，歐洲已有破千起超額死亡案例，與破紀錄熱浪有關。
台灣一名女旅客在Threads上提問，「暑假去歐洲怎麼避暑？」她秀出紅通通的高溫地圖嚇到，掀起眾人分享熱到不行的現況，「強烈建議你不要去了，你會熱到受不了，而且古建築很少有騎樓這個東西，你會熱到晚上8點多都不想吃東西，到處都是人擠人，歐洲冷氣的不比亞洲，絕對不夠我們吹，壞了就是聳聳肩就這樣而已」。
更有人點破美好幻想說：「暑假去歐洲避暑已經是時代的眼淚了啦」。
居住歐洲的網友分享，「歐洲的紫外線沒有空污的遮擋，古老建築物因為建材的關係，雖然裡面涼但外面吸熱，所以像烤箱一樣」、「公車火車冷氣有跟没有一樣」，還點名「米蘭大教堂沒冷氣的，大型烤箱現場」，連公車、火車、餐廳、美術館的冷氣還不保證涼，「人多也是熱」。
不少過來人分享「觀光客避暑三寶」：手持電風扇、涼感噴霧、涼感濕巾。
大家認真分享「不要管別人說在歐洲撐傘是遊客的迷惑行為之類的，物理防曬一定要做好做滿，帽子墨鏡通通戴起來」，還有防曬薄外套也不可少，除了喝水也建議適量補充電解質；還有不少人提議，跳下湖水游泳最快。
雄獅旅遊表示，歐洲部分地區受建築型態、政策規範及生活文化影響，雖未必皆設有空調設備，但為提升夏季旅遊體驗，雄獅在住宿安排上，皆會以具空調設備的飯店為優先考量。若受限當地飯店條件，無法安排具空調設備的飯店時，將透過領隊行前說明，協助旅客掌握當地旅遊環境。同時，建議旅客可視個人需求，自備手持風扇、涼感巾等降溫用品；若攜帶含鋰電池設備，也請留意航空公司登機相關規定。
可樂旅遊表示，由於歐洲許多古蹟為了完整保存，加上在地文化習慣，過往並未普遍裝設空調設備。因應近期歐洲熱浪，可樂旅遊在行程上會優先調度有空調的飯店與遊覽車；同時，第一線領隊也會視現場高溫狀況，機動提供團員消暑飲品與瓶裝水。而在行程出發前，皆會主動提醒旅客備妥遮陽與防曬用品（如陽傘、墨鏡、防曬外套等），確保旅程的舒適與安全。