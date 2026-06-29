我是廣告 請繼續往下閱讀

戰爭結束、6月水災 台灣物價6、7月有壓力

股市創高信心偏低 金管會留意槓桿過熱

美國與伊朗戰爭6月下旬出現轉機，中央大學今（29）日公布6月消費者信心指數（CCI）為65.05點，與上個月比較上升2.97點，其中以「投資股票時機」、「物價水準」較多，顯示停戰讓國內消費者信心大增，也看旺未來經濟發展。據統計，6月CCI總數為65.05點，與上個月比較上升2.97點；與去年同期比較上升1.35 點。其中以「未來半年投資股票時機」，較上個月調查結果上升幅度7.84點；「未來半年物價水準」，本月調查為35.83點，較上個月調查結果上升幅度3.06點。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月各項子指標均上升，這結果不太意外，因為伊朗戰爭出現轉機。但他也指出，「投資股票時機」回升到戰爭前水準，但尚未到30點以上，仍舊處於悲觀。而主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）為2.2%，即使國際原油價格在6月出現大幅下跌，但同期中南部出現嚴重水災，勢必推升蔬菜水果價格，未來6月、7月CPI也不容樂觀。他指出，台灣近期經濟成長率、股市均有好表現，推升「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」等指標，但台灣仍存在強烈分配不均的「K型經濟」，當台灣經濟依賴AI熱潮所帶來的龐大出口，讓科技業有比較好表現，但是傳統產業及內需服務業挹注有限，貧富差加大。吳大任也提醒，美國受到伊朗戰爭導致國內物價惡化，而AI基礎設施又屬於龐大投資，倘若民間市場對AI需求出現變化，將嚴重影響台灣經濟，認為接下來6、7、8月數據都需要仔細觀察，將決定台灣今年經濟能否到達10%。對於物價信心指數後續變化？吳大任說，5月CPI年增率2.2%，確實超過央行警戒線，但政府對油電價格有一些管制，導致台灣的CPI狀況跟其他國家比較起來較為輕微。但他也提醒，CPI是進行年比較，而去年新台幣匯率較強勢，現在新台幣相對弱勢，進口物價上漲壓力會更大。另外，中央大學經濟系教授姚睿表示，今年第1季GDP增長高達14.55%，為過去48年來的單季新高，台股在22日創下歷史新高的47,000點，6月整體日均成交金額也已經達到1兆元以上，無論是股市動能或股市成交指數均創高，都顯示台股動能非常強勁。但投資股票時機信心指數仍舊不到30點，屬於相當不足，主因是股市信心指數相當脆弱，容易受到地緣政治及國際貿易爭端影響，但台灣也出現大量融資，如「四貸同堂」、「六貸同堂」，但近期頻繁震盪，也讓金管會留意槓桿問題，要求券商去槓桿化。