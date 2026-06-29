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T1 3:0完虐KC！AD Peyz連三場輸出爆表

▲T1出戰LEC賽區第二種子KC，最終賽事結果為T1以3:0完虐KC。（圖／LoLEsportsTW ）

▲KC在今日系列賽第二場、第三場前期都掌握領先，但最後都慘遭T1逆轉。（圖／lolesports flickr）

▲這次T1入圍賽還是一場不敗，將在7月1日打勝者組最後一場比賽，爭取唯一一張晉級正賽的門票。（圖／lolesports flickr）

《英雄聯盟》MSI季中邀請賽第二天入圍賽直播

2026《英雄聯盟》MSI季中邀請賽今（29）日進入第二天入圍賽，第一場比賽由勝者組的韓國LCK第二種子T1出戰LEC賽區第二種子KC，最終賽事結果為T1以3:0完虐KC，比賽最亮眼的選手是T1下路AD Peyz，第一場用梅爾打出31.4K全場最高傷害，第三場更用路西恩力挽狂瀾，以直落三收下勝利，讓T1距離晉級MSI正賽只差最後一步。今（29）日上午11點T1 vs. KC的比賽，外界一致看好T1能贏下勝利，今天比賽內容也十分有看點，T1只有在第一場前期獲得領先，其餘兩場前期都有幾千元的經濟落後。第一場比賽，KC的打野Yike使用娜菲芮一開始就嘗試入侵藍方T1的紅區，試圖打亂Oner夜曲的前期節奏，沒想到重擊輸給Oner，後續團戰被T1打出1換2，前期風向底定，後續T1就一路輾壓KC取下勝利。第二場比賽，前期雙方互有領先，但到了中期T1太多激進的進攻，導致一度經濟落後給KC，20分鐘時落後達3.8K，直到22分鐘T1靠著上路Doran古拉格斯關鍵傳送繞背，打了一波0換4團戰，順利收下巴龍，直接逆轉戰局，也讓Peyz的凱特琳成裝，隨後T1拿下第二條巴龍，KC則轉頭吃掉第5條龍拿下龍魂彌補虧損。但到了33分鐘的中路團戰，已經成形的Peyz凱特琳開始收割戰場，拿下三連殺，隨後T1就在35分鐘結束比賽拿下聽牌賽點。第三場比賽，KC則將戰術重點放在上路，狂住上路Doran一直到他戰績一度0/4/0，直到16分鐘才拿到第一個助攻，但此時KC上路Canna的納兒已經成為邊線戰神。但相對的T1也養肥了下路組合，Peyz路西恩整場輸出破表。到了後期團戰，KC上路Canna的納兒連續兩次失誤遭到Peyz抓到，連兩次送出人頭，也讓戰局瞬間底定，T1就在27分鐘推平主堡。連續三場比賽，T1的AD Peyz都是全場輸出最高的選手。這次T1入圍賽還是一場不敗，將在7月1日打勝者組最後一場比賽，爭取唯一一張晉級正賽的門票。