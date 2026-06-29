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黃健豪：黨版規模推估也會是2000多億元

黃健豪：黨版希望納入產業發展

黃健豪：黨版不會全數是特別預算

行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例草案》，預計經費上限為新台幣2100億元，不過在立法院遭藍白黨團挾人數優勢聯手封殺，藍營並計畫另提黨版草案。對此，國民黨立委黃健豪今（29）日指出，黨團版本無人機相關條例金額原則上不會與國防部版本差距太遠，預估仍約2000多億元。主要差別在於，國防部版本主要聚焦採購，黨版則希望納入產業發展；至於經費來源，黨版不會全數採特別預算，也可能包含常規公務預算，仍須視最終條文與預算安排而定。針對黨版金額，黃健豪今受訪表示，原則上不會和國防部提出的數據差距太遠，預估仍會是2000多億元，具體金額則待黨版正式送出後才會定案。討論過程中，也有考量目前經濟部每年相關編列約400多億元，因此後續計畫大致會以此規模推估。黃健豪指出，國防部上週五送出的無人機特別條例，基本上僅限於採購，並未納入產業發展；相較之下，國民黨團版本將會涵蓋產業發展，包括租稅優惠、空間取得、空域放寬等配套，希望版本更完整，同時兼顧國內產業發展與對美採購等因素。至於經費來源，黃健豪表示，黨版可能會以產業發展條例為主，而非完全採特別條例形式，因此預算來源不會全數都是特別預算，也可能包含常規公務預算。條例歸條例、預算歸預算，最後仍要視黨版正式送出後的版本，以及整體預算排列方式而定。