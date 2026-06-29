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▲前南韓中場傳奇朴智星（圖）本屆受邀擔任《JTBC》球評，賽後痛心疾首地表示這場慘敗是幾年前就能預料到的，呼籲足協不要只找人背鍋，必須藉此契機從零開始大改革。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃韓國主帥洪明甫，因戰績不佳宣布請辭，但記者會上不開放提問，且洪明甫僅用1分35秒就照本宣科唸完聲明，讓韓媒相當不滿。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽收官後，亞洲傳統強權南韓隊僅繳出1勝2敗、A組第3名的成績，不但無緣32強淘汰賽，更在48隊總排名中排在第34名，寫下隊史世界盃會內賽最難堪紀錄。這場慘敗也引爆南韓足壇檢討聲浪，前曼聯球星朴智星在轉播節目中沉痛表示，這樣的結果其實早在多年前就能預料，問題絕不是抓戰犯就能解決；另一位2002年世界盃傳奇安貞桓則怒轟國內部分媒體賽前惡意唱衰，彷彿期待自家球員輸球。本屆世界盃受邀擔任南韓《JTBC》電視台黃金檔球評的傳奇中場朴智星，在親眼目睹民主剛果與烏茲別克的連鎖關鍵賽事結束、徹底宣告南韓無緣遞補晉級後，在鏡頭前顯得無比沉痛。朴智星直言不諱地指出：「這其實是幾年前就完全可以預料到的結果。如今我們站在這裡，又不得不重新檢討十年前、五年前就在討論的同樣問題，這真的令人感到無比悲哀。」他痛心地表示，過去10年來南韓國家隊雖然經歷了無數次教練更迭與戰術重組，但最終都在關鍵時刻重蹈覆轍，「現在絕對不是隨便找一個人出來背鍋、抓戰犯就能解決的事，而是應該冷靜地全面檢視到底是哪裡出了問題。我們必須重新從零開始，把這次世界盃的慘敗，當作足協與基層全面改革的唯一契機。」南韓隊本次在A組賽事中，雖然擊退捷克，但隨後不敵地主墨西哥，更在生死戰爆冷以0比1敗給南非，主帥洪明甫甚至將當家王牌孫興慜冰凍在板凳上，引發舉國憤怒與輿論大炎上。而在賽事期間，南韓足球在面臨晉級必須看別國臉色的窘境時，國內部分媒體風向開始轉移、甚至將矛頭指向他國的算計，這種畸形的報導風氣也讓另一位傳奇球星看不下去。南韓2002年世界盃功臣安貞桓，近日就在《中央日報》的個人專欄中，公開砲轟南韓媒體的冷嘲熱諷。安貞桓憤怒地寫道：「有些媒體甚至在世界盃開踢前，就充斥著『小組賽一定會提前出局』、『一定會吞下二連敗』等充滿惡意與詛咒的言論。我相信真正熱愛韓國足球的人絕對是佔了絕大多數，但看到少數媒體和酸民，彷彿在期待我們自己的球員輸球一樣，這種扭曲的態度讓我感到非常憤怒！」