📍世界盃32強賽對戰圖表
📍2026世界盃7/1墨西哥VS厄瓜多基本資訊
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊在小組賽表現如何？
📍墨西哥VS厄瓜多戰力焦點分析
📍墨西哥VS厄瓜多預計先發名單與傷兵名單
📍墨西哥VS厄瓜多之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃墨西哥國家隊球員名單
📍2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單
📍2026世界盃7/1日淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
世界盃32強賽對戰圖表
▪️對戰組合：墨西哥 vs 厄瓜多（2026世界盃32強淘汰賽）
▪️比賽時間：台灣時間2026年7月1日 上午11點（當地時間6月30日 晚間9點）
▪️比賽地點：墨西哥首都墨西哥城 阿茲特克體育場（Estadio Azteca，海拔2200公尺高地主場）
▪️轉播資訊：FOX、FanDuel Sportsbook 賠率盤口開出
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
歷史對戰紀錄： 兩隊在大賽中交手歷史悠久。墨西哥現任主帥阿吉雷（Javier Aguirre）曾在2002年世界盃率隊2-1擊敗厄瓜多；但更近的一次正式交鋒是在2024年美洲盃小組賽，兩隊以0-0悶平，導致墨西哥遭到淘汰。2025年的友誼賽雙方同樣踢平，兩隊戰力幾乎在伯仲之間。
兩隊在世界盃小組賽表現如何？
墨西哥（Mexico）：2026年6月25日。 墨西哥在小組賽末輪輪換部分陣容，依然以3-0大勝捷克，以三戰全勝、進7球零失球的超神表現雄霸A組第一。
厄瓜多（Ecuador）：2026年6月24日。 厄瓜多在B組末輪上演絕地反擊，以2-1逆轉擊敗奪冠熱門德國隊，成功以小組第三名搶下32強的寶貴遞補門票。
墨西哥：阿茲特克高山屏障，追求「完美防守」的極致
由老帥哈維爾·阿吉雷（Javier Aguirre）執教的墨西哥佔盡天時地利人和。小組賽階段，他們接連零封南非（2：0）、韓國（2：0）與捷克（3：0），展現了本屆世界盃最密不透風的鋼鐵防線。中後衛核心瓦斯奎茲（Johan Vásquez）如同防守巨石，門將朗熱爾（Raúl Rangel）也維持清白之身。阿茲特克體育場高達2200公尺的海拔高度，在前幾場比賽中已讓多個歐洲與非洲對手在下半場嚴重體能崩盤，這無疑是墨西哥此役最強大的隱形護盾。
厄瓜多：南美獵豹無懼海拔，反擊流天賦考驗地主
由貝卡切切（Sebastián Beccacece）執教的厄瓜多，本屆世界盃低開高走。在前兩輪爆冷不敵象牙海岸、戰平庫拉索後，他們頂住壓力擊敗德國完成自我贖罪。由於陣中不少球員具備南美高原比賽的基因，墨西哥的高原優勢對他們的衝擊相較於歐洲球隊會大幅減輕。由切爾西頂級後腰凱塞多（Moisés Caicedo）坐鎮的中場具備恐怖的攔截與掃蕩能力，這正是墨西哥目前陣容中所缺乏的頂級歐陸天賦。
墨西哥VS厄瓜多預計先發名單與傷兵名單
陣容與傷兵情報
墨西哥： 陣中無傷兵與禁賽，主力陣容極其齊整。老門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）在上場比賽替補登場寫下六屆世界盃參賽的歷史神話，但此役主力門將預計仍會由年輕的朗熱爾奪回。22歲左後衛查維茲（Mateo Chávez）上場取得進球，此役正全力逼宮老將加拉多。
厄瓜多： 全員健康可供調遣。防線由大巴黎鐵衛威利安·帕喬（Willian Pacho）領銜，鋒線上貢薩洛·普拉塔（Gonzalo Plata）與安古洛（Nilson Angulo）在擊敗德國後預計將繼續穩坐先發。
預計先發陣容
|位置
|🇲🇽 墨西哥預計先發（4-3-3）
|🇪🇨 厄瓜多預計先發（4-4-2）
|門將
|勞爾·朗熱爾（Raúl Rangel）
|赫爾南·加利德斯（Hernán Galíndez）
|後衛
|
豪爾赫·桑切斯（Jorge Sánchez）
塞薩爾·蒙特斯（César Montes）
約安·瓦斯奎茲（Johan Vásquez）
耶穌·加拉多（Jesús Gallardo）
|
阿蘭·弗蘭科（Alan Franco）
喬爾·奧爾多涅斯（Joel Ordóñez）
威利安·帕喬（Willian Pacho）
皮耶羅·欣卡皮（Piero Hincapié）
|中場
|
埃里克·利拉（Érik Lira）
路易斯·羅莫（Luis Romo）
布萊恩·古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）
|
約翰·葉博亞（John Yeboah）
摩西斯·凱塞多（Moisés Caicedo）
佩德羅·維特（Pedro Vite）
尼爾森·安古洛（Nilson Angulo）
|前鋒
|
羅伯托·阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）
勞爾·希梅內斯（Raul Jiménez）
朱利安·基尼奧內斯（Julián Quiñones）
|
恩納·瓦倫西亞（Enner Valencia）
貢薩洛·普拉塔（Gonzalo Plata）
預測結果：墨西哥1：0 厄瓜多（墨西哥憑藉主場優勢一球小勝，闖進16強）
專家分析預測：
這將是一場將防守反擊與防守紀律演繹到極致的典型淘汰賽。兩隊皆具備極其出色的零封與密集防守素養，因此90分鐘內極有可能呈現低比分的拉鋸戰。雖然厄瓜多具備更具身價的歐陸球星（如凱塞多），但墨西哥在阿茲特克十萬球迷的瘋狂吶喊下，戰意與情緒管理已達到頂峰。隨著比賽進入下半場後段，高海拔帶來的體能消耗將逐漸侵蝕長期在歐洲踢球的厄瓜多球員，看好墨西哥在頂住對手前場反擊後，在比賽尾聲由基尼奧內斯或替補奇兵攻入全場唯一進球，險勝直通16強。
⚽勞爾·希梅內斯（Raul Jiménez，墨西哥）： 35歲的國家隊精神領袖。首戰面對南非就攻入精彩進球，末輪面對捷克獲得充分輪休。他的大賽經驗、禁區支點作用以及戰術智商，將是幫助陣中如17歲小將莫拉（Gilberto Mora）等年輕一代在淘汰賽挺住壓力的關鍵核心。
⚽朱利安·基尼奧內斯（Julián Quiñones，墨西哥）： 墨西哥此役最具破壞力的利刃。他在本屆賽事中已轟入2個進球，其爆發力與前場突破能力將在邊路給厄瓜多造成極大麻煩。
⚽摩西斯·凱塞多（Moisés Caicedo，厄瓜多）： 厄瓜多新晉的國家隊隊長兼中場引擎。身價上億的他具備世界級的身價與覆蓋率，他在中路的攔截效率以及攻守轉換調度，將直接對決墨西哥的利拉與羅莫。
⚽恩納·瓦倫西亞（Enner Valencia，厄瓜多）與 凱文·羅德里格斯（Kevin Rodríguez，厄瓜多））： 老將瓦倫西亞效力於墨甲帕丘卡，對墨西哥防守群瞭若指掌；而小將羅德里格斯上場對陣德國時替補登場大放異彩，這兩人的「新老鋒線搭配」將是貝卡切切此役破壞墨西哥不壞之身的終極武器。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|勞爾·朗熱爾
|Raúl Rangel
|瓜達拉哈拉
|26
|門將
|12
|卡洛斯·阿塞維多
|Carlos Acevedo
|桑托斯拉古納
|30
|門將
|13
|吉列爾莫·奧喬亞
|Guillermo Ochoa
|自由球員
|40
|後衛
|2
|豪爾赫·桑切斯
|Jorge Sánchez
|藍十字
|28
|後衛
|3
|塞薩爾·蒙特斯
|César Montes
|莫斯科火車頭
|29
|後衛
|5
|約安·瓦斯奎茲
|Johan Vásquez
|熱那亞
|27
|後衛
|15
|伊斯雷爾·雷耶斯
|Israel Reyes
|美洲
|26
|後衛
|20
|馬特奧·查維茲
|Mateo Chávez
|瓜達拉哈拉
|22
|後衛
|23
|耶穌·加拉多
|Jesús Gallardo
|托盧卡
|31
|中場
|4
|埃德森·阿爾瓦雷斯
|Edson Álvarez
|西漢姆聯
|28
|中場
|6
|埃里克·利拉
|Érik Lira
|藍十字
|26
|中場
|7
|路易斯·羅莫
|Luis Romo
|藍十字
|31
|中場
|8
|阿爾瓦羅·菲達爾戈
|Álvaro Fidalgo
|美洲
|29
|中場
|17
|奧爾貝林·皮內達
|Orbelín Pineda
|AEK雅典
|30
|中場
|18
|奧貝德·瓦加斯
|Obed Vargas
|西雅圖海灣人
|20
|中場
|19
|吉爾伯托·莫拉
|Gilberto Mora
|蒂華納
|17
|中場
|21
|塞薩爾·韋爾塔
|César Huerta
|普馬斯
|25
|中場
|24
|路易斯·查維茲
|Luis Chávez
|莫斯科戴拿模
|30
|中場
|26
|布萊恩·古鐵雷斯
|Brian Gutiérrez
|芝加哥火焰
|23
|前鋒
|9
|勞爾·希梅內斯
|Raul Jiménez
|富勒姆
|35
|前鋒
|10
|亞歷克西斯·維加
|Alexis Vega
|托盧卡
|28
|前鋒
|11
|聖地牙哥·希梅內斯
|Santiago Gimenez
|飛燕諾
|25
|前鋒
|14
|阿曼多·岡薩雷斯
|Armando González
|瓜達拉哈拉
|23
|前鋒
|16
|朱利安·基尼奧內斯
|Julián Quiñones
|卡達卡迪西亞
|29
|前鋒
|22
|吉列爾莫·馬丁內斯
|Guillermo Martinez
|普馬斯
|31
|前鋒
|25
|羅伯托·阿爾瓦拉多
|Roberto Alvarado
|瓜達拉哈拉
|27
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|勞爾·朗熱爾
|Raúl Rangel
|瓜達拉哈拉
|26
|門將
|12
|卡洛斯·阿塞維多
|Carlos Acevedo
|桑托斯拉古納
|30
|門將
|13
|吉列爾莫·奧喬亞
|Guillermo Ochoa
|自由球員
|40
|後衛
|2
|豪爾赫·桑切斯
|Jorge Sánchez
|藍十字
|28
|後衛
|3
|塞薩爾·蒙特斯
|César Montes
|莫斯科火車頭
|29
|後衛
|5
|約安·瓦斯奎茲
|Johan Vásquez
|熱那亞
|27
|後衛
|15
|伊斯雷爾·雷耶斯
|Israel Reyes
|美洲
|26
|後衛
|20
|馬特奧·查維茲
|Mateo Chávez
|瓜達拉哈拉
|22
|後衛
|23
|耶穌·加拉多
|Jesús Gallardo
|托盧卡
|31
|中場
|4
|埃德森·阿爾瓦雷斯
|Edson Álvarez
|西漢姆聯
|28
|中場
|6
|埃里克·利拉
|Érik Lira
|藍十字
|26
|中場
|7
|路易斯·羅莫
|Luis Romo
|藍十字
|31
|中場
|8
|阿爾瓦羅·菲達爾戈
|Álvaro Fidalgo
|美洲
|29
|中場
|17
|奧爾貝林·皮內達
|Orbelín Pineda
|AEK雅典
|30
|中場
|18
|奧貝德·瓦加斯
|Obed Vargas
|西雅圖海灣人
|20
|中場
|19
|吉爾伯托·莫拉
|Gilberto Mora
|蒂華納
|17
|中場
|21
|塞薩爾·韋爾塔
|César Huerta
|普馬斯
|25
|中場
|24
|路易斯·查維茲
|Luis Chávez
|莫斯科戴拿模
|30
|中場
|26
|布萊恩·古鐵雷斯
|Brian Gutiérrez
|芝加哥火焰
|23
|前鋒
|9
|勞爾·希梅內斯
|Raul Jiménez
|富勒姆
|35
|前鋒
|10
|亞歷克西斯·維加
|Alexis Vega
|托盧卡
|28
|前鋒
|11
|聖地牙哥·希梅內斯
|Santiago Gimenez
|飛燕諾
|25
|前鋒
|14
|阿曼多·岡薩雷斯
|Armando González
|瓜達拉哈拉
|23
|前鋒
|16
|朱利安·基尼奧內斯
|Julián Quiñones
|卡達卡迪西亞
|29
|前鋒
|22
|吉列爾莫·馬丁內斯
|Guillermo Martinez
|普馬斯
|31
|前鋒
|25
|羅伯托·阿爾瓦拉多
|Roberto Alvarado
|瓜達拉哈拉
|27
|
對戰組合
|
時間
|
轉播單位
|
地點
|1:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|
AT&T Stadium, Arlington, Texas
|5:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|
MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey
|9:00 AM
|
FOX
Tele
FOX One
|
Estadio Banorte, Mexico City, Mexico
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西VS日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國VS巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭VS摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸VS挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國VS瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥VS厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭VS民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時VS塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國VS波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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