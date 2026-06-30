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世界盃32強賽對戰圖表

▲世界盃32強賽對戰圖表。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃7/1墨西哥VS厄瓜多基本資訊

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊在世界盃小組賽表現如何？

▲墨西哥小組賽3戰全勝晉級32強，生涯第六度參賽的40歲老將奧喬亞（Guillermo Ochoa）在比賽尾聲替補登場，引發全場沸騰（圖／美聯社／達志影像）

墨西哥VS厄瓜多戰力焦點分析

墨西哥VS厄瓜多預計先發名單與傷兵名單

位置 🇲🇽 墨西哥預計先發（4-3-3） 🇪🇨 厄瓜多預計先發（4-4-2） 門將 勞爾·朗熱爾（Raúl Rangel） 赫爾南·加利德斯（Hernán Galíndez） 後衛 豪爾赫·桑切斯（Jorge Sánchez） 塞薩爾·蒙特斯（César Montes） 約安·瓦斯奎茲（Johan Vásquez） 耶穌·加拉多（Jesús Gallardo） 阿蘭·弗蘭科（Alan Franco） 喬爾·奧爾多涅斯（Joel Ordóñez） 威利安·帕喬（Willian Pacho） 皮耶羅·欣卡皮（Piero Hincapié） 中場 埃里克·利拉（Érik Lira） 路易斯·羅莫（Luis Romo） 布萊恩·古鐵雷斯（Brian Gutiérrez） 約翰·葉博亞（John Yeboah） 摩西斯·凱塞多（Moisés Caicedo） 佩德羅·維特（Pedro Vite） 尼爾森·安古洛（Nilson Angulo） 前鋒 羅伯托·阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado） 勞爾·希梅內斯（Raul Jiménez） 朱利安·基尼奧內斯（Julián Quiñones） 恩納·瓦倫西亞（Enner Valencia） 貢薩洛·普拉塔（Gonzalo Plata）

▲由老帥哈維爾·阿吉雷（Javier Aguirre）執教的墨西哥佔盡天時地利人和。（圖／美聯社／達志影像）

墨西哥VS厄瓜多之戰亮點與結果預測

預測結果：墨西哥1：0 厄瓜多

▲在前兩輪爆冷不敵象牙海岸、戰平庫拉索後，他們頂住壓力擊敗德國完成自我贖罪。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃墨西哥國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 勞爾·朗熱爾 Raúl Rangel 瓜達拉哈拉 26 門將 12 卡洛斯·阿塞維多 Carlos Acevedo 桑托斯拉古納 30 門將 13 吉列爾莫·奧喬亞 Guillermo Ochoa 自由球員 40 後衛 2 豪爾赫·桑切斯 Jorge Sánchez 藍十字 28 後衛 3 塞薩爾·蒙特斯 César Montes 莫斯科火車頭 29 後衛 5 約安·瓦斯奎茲 Johan Vásquez 熱那亞 27 後衛 15 伊斯雷爾·雷耶斯 Israel Reyes 美洲 26 後衛 20 馬特奧·查維茲 Mateo Chávez 瓜達拉哈拉 22 後衛 23 耶穌·加拉多 Jesús Gallardo 托盧卡 31 中場 4 埃德森·阿爾瓦雷斯 Edson Álvarez 西漢姆聯 28 中場 6 埃里克·利拉 Érik Lira 藍十字 26 中場 7 路易斯·羅莫 Luis Romo 藍十字 31 中場 8 阿爾瓦羅·菲達爾戈 Álvaro Fidalgo 美洲 29 中場 17 奧爾貝林·皮內達 Orbelín Pineda AEK雅典 30 中場 18 奧貝德·瓦加斯 Obed Vargas 西雅圖海灣人 20 中場 19 吉爾伯托·莫拉 Gilberto Mora 蒂華納 17 中場 21 塞薩爾·韋爾塔 César Huerta 普馬斯 25 中場 24 路易斯·查維茲 Luis Chávez 莫斯科戴拿模 30 中場 26 布萊恩·古鐵雷斯 Brian Gutiérrez 芝加哥火焰 23 前鋒 9 勞爾·希梅內斯 Raul Jiménez 富勒姆 35 前鋒 10 亞歷克西斯·維加 Alexis Vega 托盧卡 28 前鋒 11 聖地牙哥·希梅內斯 Santiago Gimenez 飛燕諾 25 前鋒 14 阿曼多·岡薩雷斯 Armando González 瓜達拉哈拉 23 前鋒 16 朱利安·基尼奧內斯 Julián Quiñones 卡達卡迪西亞 29 前鋒 22 吉列爾莫·馬丁內斯 Guillermo Martinez 普馬斯 31 前鋒 25 羅伯托·阿爾瓦拉多 Roberto Alvarado 瓜達拉哈拉 27

▲東道主之一的墨西哥在小組賽是本屆世界盃首支挺進32強淘汰賽並鎖定小組第一的球隊。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃厄瓜多國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 勞爾·朗熱爾 Raúl Rangel 瓜達拉哈拉 26 門將 12 卡洛斯·阿塞維多 Carlos Acevedo 桑托斯拉古納 30 門將 13 吉列爾莫·奧喬亞 Guillermo Ochoa 自由球員 40 後衛 2 豪爾赫·桑切斯 Jorge Sánchez 藍十字 28 後衛 3 塞薩爾·蒙特斯 César Montes 莫斯科火車頭 29 後衛 5 約安·瓦斯奎茲 Johan Vásquez 熱那亞 27 後衛 15 伊斯雷爾·雷耶斯 Israel Reyes 美洲 26 後衛 20 馬特奧·查維茲 Mateo Chávez 瓜達拉哈拉 22 後衛 23 耶穌·加拉多 Jesús Gallardo 托盧卡 31 中場 4 埃德森·阿爾瓦雷斯 Edson Álvarez 西漢姆聯 28 中場 6 埃里克·利拉 Érik Lira 藍十字 26 中場 7 路易斯·羅莫 Luis Romo 藍十字 31 中場 8 阿爾瓦羅·菲達爾戈 Álvaro Fidalgo 美洲 29 中場 17 奧爾貝林·皮內達 Orbelín Pineda AEK雅典 30 中場 18 奧貝德·瓦加斯 Obed Vargas 西雅圖海灣人 20 中場 19 吉爾伯托·莫拉 Gilberto Mora 蒂華納 17 中場 21 塞薩爾·韋爾塔 César Huerta 普馬斯 25 中場 24 路易斯·查維茲 Luis Chávez 莫斯科戴拿模 30 中場 26 布萊恩·古鐵雷斯 Brian Gutiérrez 芝加哥火焰 23 前鋒 9 勞爾·希梅內斯 Raul Jiménez 富勒姆 35 前鋒 10 亞歷克西斯·維加 Alexis Vega 托盧卡 28 前鋒 11 聖地牙哥·希梅內斯 Santiago Gimenez 飛燕諾 25 前鋒 14 阿曼多·岡薩雷斯 Armando González 瓜達拉哈拉 23 前鋒 16 朱利安·基尼奧內斯 Julián Quiñones 卡達卡迪西亞 29 前鋒 22 吉列爾莫·馬丁內斯 Guillermo Martinez 普馬斯 31 前鋒 25 羅伯托·阿爾瓦拉多 Roberto Alvarado 瓜達拉哈拉 27

▲厄瓜多以2：1逆轉擊敗奪冠熱門德國隊，闖進世界盃32強，更成為史上第一支使用「最佳8支第三名」賽制搶下32強淘汰賽門票的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃7/1日淘汰賽賽程表

對戰組合 時間 轉播單位 地點 象牙海岸 挪威 1:00 AM FOX Tele FOX One AT&T Stadium, Arlington, Texas 法國 瑞典 5:00 AM FOX Tele FOX One MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey 墨西哥 厄瓜多 9:00 AM FOX Tele FOX One Estadio Banorte, Mexico City, Mexico 32強完整賽程



場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

台灣2026世界盃轉播平台總整理

播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃正式步入殘酷的32強淘汰賽階段！地主之一的「仙人掌軍團」墨西哥隊，將於7月1日坐鎮著名的阿茲特克體育場（Estadio Azteca），迎戰來自南美洲的鐵血勁旅厄瓜多隊。墨西哥以小組賽全勝、一球未失的完美姿態強勢出線；而厄瓜多則在末輪爆冷逆轉擊敗德國，帶著極大的紅利與氣勢闖進32強。這場「高原血統」的直面交鋒，勝者將昂首挺進16強。《NOWNEWS》以下為讀者整理J組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：墨西哥 vs 厄瓜多（2026世界盃32強淘汰賽）▪️比賽時間：台灣時間2026年7月1日 上午11點（當地時間6月30日 晚間9點）▪️比賽地點：墨西哥首都墨西哥城 阿茲特克體育場（Estadio Azteca，海拔2200公尺高地主場）▪️轉播資訊：FOX、FanDuel Sportsbook 賠率盤口開出歷史對戰紀錄： 兩隊在大賽中交手歷史悠久。墨西哥現任主帥阿吉雷（Javier Aguirre）曾在2002年世界盃率隊2-1擊敗厄瓜多；但更近的一次正式交鋒是在2024年美洲盃小組賽，兩隊以0-0悶平，導致墨西哥遭到淘汰。2025年的友誼賽雙方同樣踢平，兩隊戰力幾乎在伯仲之間。墨西哥（Mexico）：2026年6月25日。 墨西哥在小組賽末輪輪換部分陣容，依然以3-0大勝捷克，以三戰全勝、進7球零失球的超神表現雄霸A組第一。厄瓜多（Ecuador）：2026年6月24日。 厄瓜多在B組末輪上演絕地反擊，以2-1逆轉擊敗奪冠熱門德國隊，成功以小組第三名搶下32強的寶貴遞補門票。由老帥哈維爾·阿吉雷（Javier Aguirre）執教的墨西哥佔盡天時地利人和。小組賽階段，他們接連零封南非（2：0）、韓國（2：0）與捷克（3：0），展現了本屆世界盃最密不透風的鋼鐵防線。中後衛核心瓦斯奎茲（Johan Vásquez）如同防守巨石，門將朗熱爾（Raúl Rangel）也維持清白之身。阿茲特克體育場高達2200公尺的海拔高度，在前幾場比賽中已讓多個歐洲與非洲對手在下半場嚴重體能崩盤，這無疑是墨西哥此役最強大的隱形護盾。由貝卡切切（Sebastián Beccacece）執教的厄瓜多，本屆世界盃低開高走。在前兩輪爆冷不敵象牙海岸、戰平庫拉索後，他們頂住壓力擊敗德國完成自我贖罪。由於陣中不少球員具備南美高原比賽的基因，墨西哥的高原優勢對他們的衝擊相較於歐洲球隊會大幅減輕。由切爾西頂級後腰凱塞多（Moisés Caicedo）坐鎮的中場具備恐怖的攔截與掃蕩能力，這正是墨西哥目前陣容中所缺乏的頂級歐陸天賦。墨西哥： 陣中無傷兵與禁賽，主力陣容極其齊整。老門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）在上場比賽替補登場寫下六屆世界盃參賽的歷史神話，但此役主力門將預計仍會由年輕的朗熱爾奪回。22歲左後衛查維茲（Mateo Chávez）上場取得進球，此役正全力逼宮老將加拉多。厄瓜多： 全員健康可供調遣。防線由大巴黎鐵衛威利安·帕喬（Willian Pacho）領銜，鋒線上貢薩洛·普拉塔（Gonzalo Plata）與安古洛（Nilson Angulo）在擊敗德國後預計將繼續穩坐先發。（墨西哥憑藉主場優勢一球小勝，闖進16強）這將是一場將防守反擊與防守紀律演繹到極致的典型淘汰賽。兩隊皆具備極其出色的零封與密集防守素養，因此90分鐘內極有可能呈現低比分的拉鋸戰。雖然厄瓜多具備更具身價的歐陸球星（如凱塞多），但墨西哥在阿茲特克十萬球迷的瘋狂吶喊下，戰意與情緒管理已達到頂峰。隨著比賽進入下半場後段，高海拔帶來的體能消耗將逐漸侵蝕長期在歐洲踢球的厄瓜多球員，看好墨西哥在頂住對手前場反擊後，在比賽尾聲由基尼奧內斯或替補奇兵攻入全場唯一進球，險勝直通16強。： 35歲的國家隊精神領袖。首戰面對南非就攻入精彩進球，末輪面對捷克獲得充分輪休。他的大賽經驗、禁區支點作用以及戰術智商，將是幫助陣中如17歲小將莫拉（Gilberto Mora）等年輕一代在淘汰賽挺住壓力的關鍵核心。： 墨西哥此役最具破壞力的利刃。他在本屆賽事中已轟入2個進球，其爆發力與前場突破能力將在邊路給厄瓜多造成極大麻煩。： 厄瓜多新晉的國家隊隊長兼中場引擎。身價上億的他具備世界級的身價與覆蓋率，他在中路的攔截效率以及攻守轉換調度，將直接對決墨西哥的利拉與羅莫。與 凱文·羅德里格斯（Kevin Rodríguez，厄瓜多））： 老將瓦倫西亞效力於墨甲帕丘卡，對墨西哥防守群瞭若指掌；而小將羅德里格斯上場對陣德國時替補登場大放異彩，這兩人的「新老鋒線搭配」將是貝卡切切此役破壞墨西哥不壞之身的終極武器。