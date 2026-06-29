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▲吳建豪（右）和石貞善（左）結婚僅1年就開始隔空互嗆，最終於2018年正式離婚。（圖／翻攝自微博）

男團F4成員吳建豪在今（29）日於社群宣布即將再婚的好消息，收到許多粉絲的祝福，而他的過往情史也因此再被翻出。事實上，吳建豪曾與徐若瑄傳出熱戀，但雙方都從未認愛。而在2013年，吳建豪與新加坡棕櫚油百億千金石貞善（Arissa）結婚，但婚後僅1年，雙方就開始在社群隔空互嗆，吳建豪還被對方爆料劈腿，之後女方又曬出接吻照似乎是和好，讓外界霧裡看花，但最終兩人還是於2018年離婚，結束了5年的婚姻。吳建豪在2002年與徐若瑄傳出姐弟戀，當時徐若瑄大方說：「我們是十指緊扣的好朋友。」似乎是認了戀愛關係。但2004年，卻傳出吳建豪甩了徐若瑄的消息，當時吳建豪經紀人還反駁：「從沒在一起過，何來分手？」表示兩人僅是一直玩在一起的好朋友。雖然經紀人否認緋聞，但據傳吳建豪是因為無法放下花花世界陪伴徐若瑄，才導致雙方分手。多年後徐若瑄上節目《康熙來了》，被問到感情中最不甘心的是什麼，她說被甩沒關係，讓人生氣的是「不被承認」，小S立刻提到吳建豪。雖然徐若瑄打圓場否認，但後來又說在媒體面前說謊很難，「我也學到一個經驗，就是不要說，多說多錯。」透露出滿滿無奈。不過吳建豪最受矚目的戀情還是與新加坡棕櫚油百億千金石貞善的婚姻，兩人在2006年因合作拍攝吳建豪單曲〈我的王國〉MV結緣，但當時交往1年後就分手、3年後復合，中間又因異地戀多次分分合合後，直到2010年，兩人感情才逐漸穩定。而在2013年，兩人分別於新加坡與美國洛杉磯舉辦盛大婚禮，俊男美女的超養眼組合，一度被外界視為王子與公主般的童話故事。不料婚後僅1年，夫妻倆便開始在社群隔空互嗆，石貞善暗指吳建豪劈腿，吳建豪則反擊女方常跑夜店。雖然石貞善中間一度分享接吻照滅火，但還是改變不了兩人早已各玩各的事實。由於新加坡法律規定沒有特殊原因證明，3年內不能離婚。因此在3年時間一到，吳建豪就寄出離婚協議書，以「長達3年沒同居」為由提出離婚，被石貞善退回，後來吳建豪又寄了第二封，寫著「妻子不支持他的事業」、「興趣不相同」等這才讓她死心，最終兩人於2018年底正式離婚，結束這段紛紛擾擾的婚姻。