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▲巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo，圖）在接受法國媒體專訪時對姆巴佩給予極高評價，盛讚其將速度與終結能力完美結合，彷彿讓他看見了巔峰時期的自己。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃火熱開踢，法國隊當家神鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）展現出無與倫比的宰制力，在本屆賽事中已累積攻入4球，被外界看好極有機會與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）展開激烈的「金靴獎」爭奪戰。對於姆巴佩的表現，就連昔日的巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo）也徹底折服，他在接受外媒專訪時大方盛讚，姆巴佩在場上的破壞力，讓他彷彿看見了巔峰時期的自己。近日，羅納度在接受法國知名體育媒體《隊報》（L'Équipe）專訪時，對這位法國新世代球王給予了極高評價。羅納度指出，姆巴佩將驚人的衝刺速度與精準冷酷的終結能力完美結合，這種極具侵略性的球風，與他過去在顛峰時期所展現出來的特質如出一轍。「他的球風讓我想起了自己的巔峰時期。」羅納度不吝讚美地說道：「當時我在場上依然具有極大的影響力，能夠憑藉一己之力左右比賽的走向。毫無疑問，他也會是足壇傳奇們最完美的接班人。」這番話等於直接由這位兩屆世界盃冠軍得主，親自為姆巴佩「蓋章認證」其接班地位。在世界盃的歷史長河中，羅納度曾以15顆總進球數長期霸佔歷史射手榜前列。但隨著時間推移，這項偉大的紀錄在近年已被梅西與姆巴佩雙雙超越。面對後生晚輩的強勢超車，這位一代傳奇展現了極高的大將之風，他大方表示，紀錄被創造出來，終究就是要被打破的。羅納度在訪談中也向這兩位當代巨星致敬：「毫無疑問，他們倆都是超越數據本身的球員，理應成為這項賽事的歷史最佳射手。梅西是足球史上最偉大的球員之一，時至今日，他依然具有恐怖的影響力，能夠隨時左右比賽。」