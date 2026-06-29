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▲ 少年隊自製反毒駕宣導短片以失控的戰鬥陀螺比喻施用毒品、毒駕後失控的人生。（圖／高市少年隊提供）

▲ 少年隊長陳仁正盼能藉由此次宣導激起的些許漣漪，爭取社會大眾對於「毒駕零容忍」的支持與重視，作為警察嚴正執法的堅實後盾。（圖／高市少年隊提供）

高雄市政府警察局少年警察隊日前別出心裁，將風靡青少年圈的戰鬥陀螺，與嚴肅的反毒、毒駕零容忍議題深度結合，推出精心策劃的反毒駕宣導微電影。影片巧妙以「失控的陀螺」比喻因毒品而偏離軌道的人生，沉重呼籲「陀螺停了可以重新發射，但人生的方向盤一旦因毒品失控，將造成無法挽回的悲劇」，極具創意的切入點希望喚起社會大眾的強烈共鳴。該支反毒駕宣導微電影自6月18日上線後隨即引發熱烈迴響，短短數日便超過3萬次的瀏覽流量。少年警察隊更順勢推出網路抽獎活動，民眾只要觀看影片並留下指定口號「毒駕零容忍、安全一百分」，就有機會獲得目前炙手可熱的戰鬥陀螺。活動推出後貼文按讚、留言及公開分享數迅速破千，成功在社群平台上掀起一波「拒絕毒駕、平安回家」的響應浪潮。少年警察隊隊長陳仁正表示，哲活動從劇本發想、影片拍攝到抽獎設計，全由隊內同仁全心投入、一手包辦。片中除了有充滿童趣的戰鬥陀螺對決，更深刻描繪出吸毒與毒駕對個人、無辜用路人及其家庭所帶來的巨大傷痛。陳仁正期盼透過這種貼近大眾、軟性卻震撼的宣導方式，將「珍惜生命、拒絕毒品；保持清醒、拒絕毒駕」的法治觀念潛移默化地扎根於青少年與市民心中。他進一步呼籲，面對毒品與毒駕行為，警方始終秉持零容忍的嚴正態度，盼能藉由此次宣導激起的些許漣漪，爭取社會大眾對於「毒駕零容忍」的支持與重視，作為警察嚴正執法的堅實後盾。執法不是目的，而是守護每一個家庭安全上路、平安回家的承諾。少年警察隊同時也預告這項活動將於7月1日上午10時30分於官方臉書粉絲專頁公開直播。屆時除了與高雄市政府少年輔導委員會攜手進行犯罪預防宣導、抽出10位戰鬥陀螺的幸運得主外，更將以此迎來活動最高潮，正式吹響115年「青春專案」的號角。少年警察隊將聚焦於遏止少年涉毒、落實校園安全與淨化身心環境等工作重點，號召全體市民與警方共同打造讓孩子安心成長的無毒家園。