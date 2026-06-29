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黃健豪：就算公投通過 後續修法仍須各黨團討論

黃健豪：公投綁大選節省公帑和民眾移動成本

九合一大選年底登場，而在野藍白為助攻選情，近日積極推出5項公投提案，其中包括鞭刑、反廢死與重啟核電等議題，引發外界熱議。中選會主委游盈隆今（29）日也表示，懇切建議國會審慎考量今年公投數量，並直言「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」。對此，國民黨立委黃健豪表示，公投提案是回應社會對詐騙、虐童等案件判決過輕的不滿，民眾期待司法能彰顯公義。不過他也指出，目前仍只是公投版本，即使公投通過，後續如何修法落實，仍須各黨團依結果進一步討論，讓制度更完善、執行更周延。至於公投綁大選，黃健豪認為，分開舉行反而勞師動眾。針對在野黨推動反廢死與鞭刑公投，黃健豪今表示，這是回應社會各界期待。從各項民調來看，許多民眾對詐騙、虐童等案件的司法救濟與判決結果感到不滿，認為現行處罰對加害者不痛不癢，因此期待司法能真正彰顯公義與正義。不過，黃健豪指出，目前提出的仍只是公投版本，若公投通過，後續如何修法落實？仍須視公投結果而定，屆時各黨團也應坐下來討論，讓相關修法更完善、執行更周延。至於公投綁大選，黃健豪認為，民進黨過去在野時也曾長期力推，主要目的就是節省時間與公帑。從過去經驗來看，若將公投與大選分開舉行，反而更加勞師動眾；若能在一次選舉中同時完成投票，不僅能節省社會成本，也能減少民眾移動與投票負擔。他也期待未來大選與公投能共同舉行，節省民眾時間，並讓選舉結果更完整呈現當下民意。