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國民黨桃園市立委萬美玲的兒子佀（ㄙˋ）廣洋，自宣布參選2026桃園市議員後，過往爭議事件在社群上鬧得沸沸揚揚，他於就學期間曾涉及霸凌同學，連當事人都出現指控其惡劣行徑，更透露佀廣洋經常對外放話：「你知道我媽是誰嗎？」對此，政治評論員吳靜怡直言這是桃園版《鐵拳教育》，喊話萬美玲開手機、接電話，出面解釋佀廣洋的所作所為。吳靜怡拋出一連串質問，請問萬美玲，佀廣洋為什麼高中的時候模擬考分數普普，但最後幾個月進步了快要二十級分呢？國中的時候，佀廣洋是不是最愛霸凌女學生，還不只一位？佀廣洋的「佀ㄙˋ」不會唸，是不是就要罰寫一百遍，連警衛都不放過？佀廣洋是不是幼稚園把白膠擠在同學的頭上？「國民黨從小愛霸凌！霸凌仔還要選議員，媽媽還是教育委員會的立法委員？！快吐了！」吳靜怡狠酸，全台灣記者都在找萬美玲，依照國民黨、民眾黨邏輯，佀廣洋要不要退選？萬美玲要不要辭立委？出來講！桃園市校長是不是萬美玲決定的？出來講！吳靜怡提到，觸及數都要破600萬的脆文，為什麼大家都不談？因為佀廣洋的同學們都說，講到他很恐怖，有網軍也有一些看起來不是太正派的會找上來，心生畏懼。她直言，可是，總要有人幫被霸凌仔霸凌的人講點公道話吧，「來不及拯救你們的小時候，就讓大人幫你們講一點」。