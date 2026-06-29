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金州勇士隊在上賽季僅繳出37勝45負的黯淡戰績，最終位列西區第10名，連季後賽正賽的門票都未能拿到。面對球隊核心陣容逐漸老化、進攻端過度依賴當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的困境，勇士管理階層決定在今年休賽期主動出擊，補強雷達已悄然鎖定兩大實力派後衛。根據美國體育媒體《Basketball Forever》引述專門報導勇士隊的權威記者安東尼·斯萊特（Anthony Slater）的最新消息指出：「金州勇士隊預計將在今年休賽期積極追求科林·塞克斯頓（Collin Sexton）和安芬尼·西蒙斯（Anfernee Simons），以此來增強柯瑞身邊後場球員的控球能力和投籃創造能力。」這項爆料旋即在灣區球迷間引發熱烈討論。上賽季勇士隊在進攻端屢屢陷入單調停滯，當柯瑞遭到對手高強度夾擊時，陣中缺乏第二位具備高效持球單打、強行撕裂防線以及外線自主開發進攻能力的球員。而斯萊特點名的這兩位後衛，正好能完美對症下藥。這兩位潛在的補強目標，皆是近年在聯盟中證明過自身場均「20+」實力的頂級雙能衛：以極具侵略性的突破和「瘋狗流」的鐵血鬥志著稱，不僅擁有極快的首步推進速度，能有效分擔控球組織與撕裂禁區的重任，更具備一手逐年穩定的外線跳投，能為勇士注入久違的後場活力；而有極高的爆發力，且具備極強的無球走位和擋拆後直接拔起投籃的能力，其球風在某種程度上與勇士的核心體系不謀而合。上賽季的失利讓勇士球團深刻意識到，若想在2026-27賽季重返爭冠行列，就必須給予柯瑞足夠的支援。無論最終是透過交易還是簽約迎來塞克斯頓或西蒙斯中的任何一人，都將極大地活化勇士隊的戰術多樣性。當柯瑞在場下休息時，新引進的後場持球點將能無縫接軌主導進攻；而當兩人同時在場時，更能利用自身吸怪與突破能力，為柯瑞創造出更多輕鬆接球投籃的空間。灣區總管邁克·鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在今夏的操作，將直接決定勇士能否在強權林立的西區賽場重新擦亮冠軍豪門的招牌。