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▲黃瑞豐（左）拿下金曲獎「演奏類最佳專輯製作人獎」，當天因出席姜育恆的演唱會，未現身領獎。（圖／黃瑞豐臉書）

歌王姜育恆上週六（6/27）在台北流行音樂中心舉辦「姜育恆的盛宴」演唱會，現場星光熠熠，驚喜邀請到男神吳奇隆擔任嘉賓，久違站上台灣舞台的他，感性分享：「很高興再次與姜哥同台，也特別喜歡待在姜育恆身邊的感覺，每一次他在的地方，就會有很多老朋友。」此外，這次演唱會的鼓手特別邀到「台灣鼓王」黃瑞豐助陣，獲得本屆金曲獎的他，當天並未現身典禮領獎，而是站上北流舞台全程力挺姜育恆。姜育恆整晚演唱狀態極佳，不僅一連帶來多首代表作，更以「家」為主題串起演出情感脈絡，特別選唱多首與家庭、歸屬有關的經典歌曲。談到人生歸屬，姜育恆突深情向太太告白：「我太太小鳳住在中壢，去過那麼多地方，才發現有老婆的地方就是『家』！」姜育恆特別選唱江蕙的經典歌〈家後〉獻給另一半，演唱時大螢幕還同步播放夫妻兩人當年的結婚照，氣氛十分溫馨，鶼鰈情深令人稱羨。沒想到歌曲尾聲時，老婆竟驚喜捧花現身舞台，還特別當著歌迷面前獻吻，讓原本沉浸在情緒中的姜育恆立刻露出又驚又喜的表情，忍不住笑說：「妳不是不上台？」夫妻倆難得公開放閃，瞬間閃瞎全場。《姜育恆的盛宴》演唱會最大的驚喜，莫過於許久未見的吳奇隆再度返台，兩位跨世代巨星同台合體，唱起小虎隊的代表作〈紅蜻蜓〉。吳奇隆與姜育恆情同兄弟，專程返台足見兩人多年深厚交情，他提到：「很高興再次與姜哥同台，也特別喜歡待在姜育恆身邊的感覺，每一次他在的地方，就會有很多老朋友。」不僅邀請到吳奇隆，這次演唱會的樂手陣容全都是與姜育恆多年合作、默契十足的音樂夥伴，「台灣鼓王」黃瑞豐也特別助陣。今年與吳政君憑藉《傳奇．雙擊—新視界》拿下演奏類最佳專輯製作人獎的他，由於頒獎典禮與演唱會撞期，因此黃瑞豐未現身領獎，而是站上北流舞台全程力挺姜育恆。姜育恆在圈內有著好人緣，當天包括周蕙、李翊君、胡曉菁、劉爾金、傅薇、朱延平、王鈞、柴智屏都親自到場參與盛會，「紅孩兒」成員也幾乎全員出動相挺。