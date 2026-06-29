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▲孫易磊被視為日本火腿重點培養的台灣潛力投手，但在先發人手爆滿情況下，暫時仍難擠進一軍輪值。（圖／北海道日本火腿鬥士隊提供）

北海道日本火腿鬥士的投手海到底有多深？火腿昨（28）日以5：1擊敗西武獅，23歲右投福島蓮繳出6局失1分的優質先發，再次展現球隊本季厚實到近乎誇張的先發戰力。不過，這份豪華投手深度，也讓總教練「Big Boss」新庄剛志陷入甜蜜煩惱，因為一軍輪值名額早已擠到爆，包括台灣球迷關注的古林睿煬、孫易磊在內，多名潛力強投都還在苦等機會。面對陣中先發投手多到用不完的幸福困境，新庄也忍不住坦言：「先發投手真的太多了！二軍也還有很多想用的投手。」根據日媒《東スポWEB》報導，日本火腿目前的先發輪值堪稱洋聯最豪華配置。一軍名單由兩大王牌伊藤大海與北山亘基領軍，搭配控球與狀態皆極其穩定的資深左投加藤貴之，三人高築起火腿隊堅不可摧的「先發三本柱」。不僅如此，後續還有昨日表現亮眼的福島蓮，以及左投山崎裕之在後方築起第二道防線。這五人成形的先發天網，讓火腿隊在面對漫長賽季時具備極高的穩定度。但這也意味著，只要這套主力陣容沒有出現傷病狀態，後方嗷嗷待哺的年輕小將與旅外大物，將很難在一軍爭取到一席之地。火腿投手群的「超載」狀況有多誇張？翻開目前卡在二軍或苦無登板機會的名單，陣容豪華程度令人咋舌。其中，最受台灣球迷關注的台灣雙星古林睿煬與潛力大物孫易磊，目前都面臨一軍先發輪值過擠、難以獲得足夠登板機會的窘境。此外，今年3月才剛在賽場上投出驚天「無安打比賽」的超級左投細野晴希，以及備受期待的「二刀流大物」選秀首輪秀柴田獅子，也都在這波空前的先發大塞車中被擋在一軍門外。為了舒緩先發輪值的擁擠程度，火腿教練團從6月中旬開始，就大刀闊斧地將原本定位在先發的達孝太與金村尚真調往牛棚待命。然而，這項大風吹的調度似乎仍未完全解決先發大爆滿的問題。更讓新庄剛志頭痛的是，這波投手海的超載潮還沒到盡頭。近期在二軍展現身手、表現明顯回升的前太平洋聯盟勝投王有原航平，目前也傳出極有可能在7月初重返一軍先發。一旦這位經驗豐富的老大牌投手回歸，火腿隊本就競爭激烈的先發輪值勢必將迎來進一步的洗牌與排擠效應。在登板機會極其有限的現實框架下，新庄監督要如何在「戰績考驗」與「年輕大物養成」之間做出最完美的取捨，無疑成了日職下半季最受矚目的教練團大考驗。