台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，以復古流行元素為主題設計的「Saiko Soda Refresh」商品系列，於本週末7月4日在台北門市開賣，共有12款為新登場、6款再到貨商品，超可愛的皮卡丘、伊布、超夢等都變成圓圓的眼睛超可愛復古風形象，預期信義現場也將出現驚人搶購潮，因此官方也持續提供免到現場排隊的線上購買管道！
寶可夢中心7月超夯新品來了！Saiko Soda Refresh復古風玩偶降臨台北
台北寶可夢中心今（29）日發布新商品發售通知，以復古流行元素為主題設計的商品系列，「Saiko Soda Refresh」中新加入的毛絨玩具，即將於7月4日（六）在Pokémon Center TAIPEI發售！
本次新加入的夥伴包含皮卡丘、雷丘、可達鴨、伊布、夢幻、皮丘、波克比、瑪力露、幼基拉斯、正電拍拍、負電拍拍、基拉祈等12種，還有妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、胖丁、小卡比獸、波加曼等6款再到貨商品。
週末無法親自前往信義區排隊也沒關係，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於7月3日（五）16時00分在線上開始販售。
家住南部的朋友也不用大老遠跑到台北，本系列商品也將於7月4日（六）在高雄夢時代購物中心的「Pokémon Center POP-UP STORE」登場。
■7月4日台灣寶可夢中心商品清單
【新登場】
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (皮卡丘) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (雷丘) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (可達鴨) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (伊布) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (夢幻) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (皮丘) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (波克比) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (瑪力露) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (幼基拉斯) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (正電拍拍) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (負電拍拍) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (基拉祈) $510
【再到貨】
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (妙蛙種子) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (小火龍) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (傑尼龜) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (胖丁) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (小卡比獸) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (波加曼) $510
台灣寶可夢中心7月入店整理券發放實施日期
7月4日（六）、11日（六）、18日（六）、25日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
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台北寶可夢中心今（29）日發布新商品發售通知，以復古流行元素為主題設計的商品系列，「Saiko Soda Refresh」中新加入的毛絨玩具，即將於7月4日（六）在Pokémon Center TAIPEI發售！
本次新加入的夥伴包含皮卡丘、雷丘、可達鴨、伊布、夢幻、皮丘、波克比、瑪力露、幼基拉斯、正電拍拍、負電拍拍、基拉祈等12種，還有妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、胖丁、小卡比獸、波加曼等6款再到貨商品。
週末無法親自前往信義區排隊也沒關係，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於7月3日（五）16時00分在線上開始販售。
家住南部的朋友也不用大老遠跑到台北，本系列商品也將於7月4日（六）在高雄夢時代購物中心的「Pokémon Center POP-UP STORE」登場。
■7月4日台灣寶可夢中心商品清單
【新登場】
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (皮卡丘) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (雷丘) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (可達鴨) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (伊布) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (夢幻) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (皮丘) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (波克比) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (瑪力露) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (幼基拉斯) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (正電拍拍) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (負電拍拍) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (基拉祈) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (妙蛙種子) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (小火龍) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (傑尼龜) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (胖丁) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (小卡比獸) $510
毛絨玩具 Saiko Soda Refresh (波加曼) $510
台灣寶可夢中心7月入店整理券發放實施日期
7月4日（六）、11日（六）、18日（六）、25日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。