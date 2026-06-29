中國北京第一高樓，總高528公尺的「中國尊」中信大廈，26日傍晚遭到小飛機撞擊，中國官方噤聲直到將近24小時後，才在27日發出通報，證實事故造成1死13傷，唯一死者正是小飛機駕駛員。據悉，中國民航界已下達緊急禁令，停飛全國通用航空，財經專家「印和闐」在臉書發文，形容這場災難有如風水學的「飛煞」入侵，導致北京龍脈的財氣輸送連結大幅受損。
根據香港《明報》報導，「中國尊」中信大廈遭撞後，該報以學員諮詢名義，向中國多間飛行俱樂部打探到，除了應急救援外，全國通用航空（指小飛機、直升機、私人與輕航機等非商業客運飛行）業務暫已全面停飛。
有上海的飛行俱樂部員工評估，停飛至少會持續10天，具體何時復飛不得而知，只能等官方通報。而且，失事飛機所屬的東時雙悅通航公司，網站上也顯示暫停營業，《明報》多次致電均無人接聽。
財經專家「印和闐」指出，從風水學的角度來看，「中國尊」大樓不在北京傳統主龍脈（中軸線）上，而是位於東側現代CBD區域，更多被解讀為現代「輔龍」或東方支脈的延伸，而非直接承接中華天朝帝都龍氣。此外，這棟中國尊大樓被認為其設計融入許多傳統風水元素，追求天人合一與吉祥格局，利於事業、財運與穩定發展，大樓裡面的數字與「三元九運」高度吻合，「應八卦、八方」以強化吉氣。
綜上所述，「印和闐」表示，26日發生的飛機撞中國尊大樓事件，在風水上就不是小事，飛機屬於高速移動的金屬能量，撞擊可被解讀為突然的「飛煞」或尖銳外氣入侵，打破建築原本的氣場流動，以及地理上整個風水原本的格局，中國尊大樓不僅是商業地標，更具文化與象徵意義，且風水層面上，重要地標受損常被視為「氣場失衡」的象徵，中國尊作為北京龍脈的輔龍。如果無法發揮地理上的輔佐功能，位於紫禁城的真龍，就會孤立無援，未來龍氣就只能受困在核心龍脈一帶。
何況，中國尊在受到飛機撞擊之後，附近又持續發生大火，「印和闐」分析，風水上的火災，通常被視為「火氣過旺」或「火煞引動」的凶象，代表能量失衡、煞氣衝突，常與五行相剋、飛星格局或形煞有關，環境氣場、格局與時運共同作用，可能影響財運、健康、家庭和諧，甚至帶來更大災難。以中國尊大樓為例，原本大樓被飛機撞擊後損傷的財氣，現在連輸送給中樞龍脈的管道也因此破敗。
最後，「印和闐」總結道，這次中國尊被飛機撞牆的事件，以神棍局的角度看，北京龍脈的財氣輸送連結也大幅受損，未來中華帝國是否能夠國祚綿延，雖無法以本次風水格局的變化論斷，但位居北京龍脈中央的中華天子很可能會繼續變窮，任何新的事業都很難發展起來，原有事業的破敗趨勢也不太可能有翻盤的餘地。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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有上海的飛行俱樂部員工評估，停飛至少會持續10天，具體何時復飛不得而知，只能等官方通報。而且，失事飛機所屬的東時雙悅通航公司，網站上也顯示暫停營業，《明報》多次致電均無人接聽。
財經專家「印和闐」指出，從風水學的角度來看，「中國尊」大樓不在北京傳統主龍脈（中軸線）上，而是位於東側現代CBD區域，更多被解讀為現代「輔龍」或東方支脈的延伸，而非直接承接中華天朝帝都龍氣。此外，這棟中國尊大樓被認為其設計融入許多傳統風水元素，追求天人合一與吉祥格局，利於事業、財運與穩定發展，大樓裡面的數字與「三元九運」高度吻合，「應八卦、八方」以強化吉氣。
綜上所述，「印和闐」表示，26日發生的飛機撞中國尊大樓事件，在風水上就不是小事，飛機屬於高速移動的金屬能量，撞擊可被解讀為突然的「飛煞」或尖銳外氣入侵，打破建築原本的氣場流動，以及地理上整個風水原本的格局，中國尊大樓不僅是商業地標，更具文化與象徵意義，且風水層面上，重要地標受損常被視為「氣場失衡」的象徵，中國尊作為北京龍脈的輔龍。如果無法發揮地理上的輔佐功能，位於紫禁城的真龍，就會孤立無援，未來龍氣就只能受困在核心龍脈一帶。
何況，中國尊在受到飛機撞擊之後，附近又持續發生大火，「印和闐」分析，風水上的火災，通常被視為「火氣過旺」或「火煞引動」的凶象，代表能量失衡、煞氣衝突，常與五行相剋、飛星格局或形煞有關，環境氣場、格局與時運共同作用，可能影響財運、健康、家庭和諧，甚至帶來更大災難。以中國尊大樓為例，原本大樓被飛機撞擊後損傷的財氣，現在連輸送給中樞龍脈的管道也因此破敗。
最後，「印和闐」總結道，這次中國尊被飛機撞牆的事件，以神棍局的角度看，北京龍脈的財氣輸送連結也大幅受損，未來中華帝國是否能夠國祚綿延，雖無法以本次風水格局的變化論斷，但位居北京龍脈中央的中華天子很可能會繼續變窮，任何新的事業都很難發展起來，原有事業的破敗趨勢也不太可能有翻盤的餘地。
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