我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執掌的巴西隊，小組賽雖遭摩洛哥1：1逼平，但隨後連續以兩個3：0橫掃海地與蘇格蘭。（圖／美聯社／達志影像）

推薦一：全場總進球數大於2.5球

▲巴西淘汰賽對上日本，這場比賽高機率開出大分。（圖／美聯社／達志影像）

預測二：常規時間握手言和

▲日本隊面對荷蘭與瑞典等強敵均立於不敗。有能力在常規90分鐘內逼平巴西，將比賽拖入延長賽。（圖／美聯社／達志影像）

預測三：日本直接晉級

▲本隊堅韌的球風與戰術執行力將給森巴軍團製造巨大麻煩。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽，奪冠大熱門「森巴軍團」巴西隊，將於台灣時間30日凌晨（當地時間29日下午），移師美國德州休士頓的NRG體育場，正面對決亞洲頂級強權「藍武士」日本隊。兩支歐美與亞洲的傳統勁旅在小組賽均保持不敗，此役一戰定生死。儘管巴西隊在常規時間獨贏盤口中被視為熱門，但國際足壇運彩專家與美媒普遍認為日本隊具備頑強爆冷實力，更一致認為打出大分的比賽非常有機會，強調兩隊恐怖的進攻效率將點燃這場飆分大戰。這場世紀大戰最具說服力的數據在於雙方的進攻火力。運彩專家指出，巴西與日本在小組賽各自進行的3場比賽中，合計瘋狂轟進了18顆進球，場均總進球數高達3球。由名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執掌的巴西隊，小組賽雖遭摩洛哥1：1逼平，但隨後連續以兩個3：0橫掃海地與蘇格蘭。陣中頭號球星維尼修斯（Vinicius Junior）目前已攻入4球，正在全力衝刺世界盃金靴獎，且傳奇巨星內馬爾（Neymar）已在上輪傷癒復出替補登場，森巴軍團的進攻天賦將迎來完全體。然而，日本隊絕非省油的燈。總教練森保一率領的藍武士在小組賽打出極具紀律性且開放的進攻，先是2-2戰平荷蘭、4-0血洗突尼西亞，末輪1-1逼平瑞典，以不敗姿態挺進淘汰賽。數據統計顯示，日本隊在本屆世界盃的射門進球轉化率高達26%，高居全世足48支參賽球隊之冠，進攻效率極其驚人。儘管日本隊目前面臨陣中核心遠藤航因傷缺陣、板倉滉與久保建英出戰成疑的利空，但專家們依然極度看好日本隊的抗衡能力：在世界盃投注中創下亮眼佳績的《Sports Line》專家喬·艾默（Jon Eimer）指出，兩隊在小組賽都展現出頂級的破門實力，且在2025年10月的最近一次交手中，雙方更是合力奉獻了一場高達5顆進球的對攻大賽。他預期日本隊會複製摩洛哥反制巴西的戰術，利用高位逼搶與邊路推進全力對轟，這場比賽高機率開出大分。：全場總進球數大於2.5球（賠率+102 / +112）。《Covers》分析師詹姆斯·伊斯特漢（James Eastham）表示，巴西隊因為歷史光環，其獨贏賠率往往被市場過度低估（熱門過頭）。巴西擊敗海地與蘇格蘭的比賽參考價值有限，而日本隊面對荷蘭與瑞典等強敵均立於不敗。日本隊有能力在常規90分鐘內逼平巴西，將比賽拖入延長賽。：常規90分鐘兩隊打平（賠率+291）。分析師伊恩·麥克米蘭（Iain MacMillan）則給出了最狂野的爆冷預測，他認為巴西隊在面對弱旅時的預期進球值（+0.31 xGD）並未達到統治級別，日本隊堅韌的球風與戰術執行力將給森巴軍團製造巨大麻煩，兩隊前一次交手時也是由日本3：2奪勝。：日本隊晉級下一輪（賠率+250）。：日本前鋒上田綺世隨時進球（賠率+390）。📍巴西（4-3-3）：阿利松；達尼洛、馬基尼奧斯、加布里埃爾、道格拉斯·桑托斯；卡塞米羅、布魯諾·吉馬良斯、盧卡斯·帕奎塔；拉揚、馬特烏斯·庫尼亞、維尼修斯。📍日本（3-4-2-1）：鈴木彩艷；富安健洋、板倉滉、伊藤洋輝；堂安律、佐野海舟、田中碧、中村敬斗；前田大然、鎌田大地；上田綺世。目前 FanDuel 體育網開出的獨贏盤口中，巴西常規時間獨贏為-150，日本獨贏為+420，和局為+290。