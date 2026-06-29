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演員曾敬驊擁有小麥色的帥氣長相，再加上靦腆的笑容使他男女通殺，他近日登上Podcast節目《揪某聊》時透露，他從高中時就常常被誤認為不是異性戀，因為他常常不講話一個人坐在教室裡看7-ELEVEN賣的愛情小說，上課邊看邊想像劇中情節自己傻笑，有點傻傻的個性讓許多人誤會。曾敬驊在《揪某聊》中透露澄清自己真的是異性戀，「我從高中的時候就一直被以為不是異性戀，可能因為我比較不講話。」再加上他自爆高中的時候太會傻笑，雖然現在也是傻傻的個性，不過在高中大家活力最充沛的時候就難免會被誤會。曾敬驊追加透露，自己傻笑的原因並不是因為腦子裡想到了什麼笑話，而是因為那時很愛買7-ELEVEN賣的愛情小說，「看那種愛情故事，看到自己很開心，就上課一直在那邊偷笑，一直想那個場景，然後開始笑，然後我就被老師叫起來問說『在笑什麼』，但我也就不講。」不過曾敬驊表示，自己愛看得其實不是那種「霸總愛上你」系列，他愛的是純愛、簡單淡淡的故事走向，因此談話內容曝光後也掀起許多網友討論，「他真的好呆萌，真心懷疑蒲一永這個角色是本色演出」、「看他笑會跟著笑是正常的嗎」、「他一定是翻到劇情很甜的那種。」