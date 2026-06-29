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▲龜梨和也（如圖）曾與田中美奈實有過多次合作，兩人早在2024年就傳出緋聞。（圖／翻攝自IG@tanaka_minami_fan）

40歲日本偶像團體KAT-TUN成員龜梨和也，與前TBS美女主播田中美奈實在2024年初就爆出戀情，還傳出有望在年底結婚，當時兩人並沒有否認，但不料隔年10月卻傳出已分手的消息，讓粉絲都非常震驚。不過今（29）日，龜梨和也在粉絲官網用親筆信親自宣布將與田中美奈實結婚的好消息，還證實女方已懷孕，「我們將迎來新生命。」龜梨和也在今日宣布即將結婚的消息，據日媒《日刊體育報》報導，龜梨和也透過粉絲官網以親筆信告知粉絲這項喜訊，寫下：「我將與田中美奈實小姐結婚，同時我們也將迎來新生命。」並感謝一路上支持自己的粉絲，承諾未來也會繼續活動，呈現出更加成熟的模樣迎接新挑戰。龜梨和也與田中美奈實在2023年於時尚雜誌《MAQUIA》的企業對談結緣，並於2024年合作演出日劇《Destiny》。之後兩人感情升溫，在同年爆出熱戀緋聞，以及即將在年底結婚的消息。雖然當時雙方都未證實戀情，但俊男美女的組合讓粉絲都非常驚喜，紛紛獻上祝福。然而中間一度傳出因生活節奏與價值觀產生落差，而導致分手，好在最終兩人仍走在一起，並即將攜手邁向人生下一階段。