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番石榴受損逾3千萬 石斑魚受損1058萬

受6月下旬豪雨影響，造成農業災情，農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整，各直轄市及縣市政府查報資料，截至6月29日11時止，農業產物及民間設施估計損失共2億248萬元；其中屏東縣損失1億3597萬元最多，而農作物以番石榴3737.4萬元為多。農業部說明，各縣市受損，以屏東縣損失1億3597萬元、占67%、高雄市損失5099萬元、占25%、台南市損失697萬元、占3%，及桃園市損失616萬元、占3%較為嚴重。農業部提到，估計損失金額1億5718萬元、含養蜂損失30萬元，農作物被害面積1712公頃，被害程度24%，換算無收穫面積419公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積231公頃，損害程度28%，換算無收穫面積63公頃，損失金額3737萬元，其次為木瓜、香蕉、苦瓜及檸檬等。畜產損失估計損失金額1015萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額429萬元，其次為鴨及豬等。漁產損失估3508萬元，受損漁產主要為石斑魚，受損金額1058萬元，其次為淡水長腳蝦及午仔魚等。而民間設施損失估計損失金額7萬元；包括農田流失及埋沒，估計損失金額1萬元，主因新北市農田流失0.01公頃。農業設施損失金額6萬元，主因高雄市水平棚架網室受損。