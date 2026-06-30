捷運三鶯線於今天下午2點正式通車！這條全新大動脈開通後，往返雙北將縮短20分鐘通勤時間。《NOWNEWS今日新聞》特地整理通車懶人包，說明12座車站路線圖與正式票價規定，同時盤點聖瑪莉丹麥麵包莊園、新北市立美術館等沿線必訪熱門景點與璀璨的鶯歌煙火秀，並由房產專家深度解析實價登錄，帶您速看全線唯二保有一坪20萬出頭的2字頭珍稀房價！
🟡新北三鶯線今天正式通車！12座高架車站全覽
新北首條自辦興建的中運量捷運「三鶯線」全長 14.29 公里、共設置 12 座高架車站。日前由新北市政府捷運工程局舉辦的沿線里辦公室試乘活動中，邀請土城、三峽及鶯歌區約 2,300 位里民搶先搭乘，營運測試完全正常。以下為全線 12 座車站的完整站點地圖與轉乘資訊：
LB01 頂埔站：【核心轉運站】無縫轉乘捷運板南線，設有專屬直達通道，2 分鐘即可對接藍線月台，對往返台北市中心的通勤族最便捷。
LB02 媽祖田站：車站位於土城區中央路四段，鄰近運校重劃區與頂埔科技園區，周邊的媽祖田生態園區是踏青熱點。
LB03 長壽山站：車站位於三峽區介壽路三段。
LB04 橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路。
LB05 龍埔站：車站位於三峽區龍埔路，鄰近北大特區。
LB06 三峽站：車站位於三峽區國慶路，為全線核心樞紐。
LB07 臺北大學站：車站位於三峽區復興路，鄰近北大特區與臺北大學校區。
LB08 鶯歌車站：【核心轉運站】設有專屬彩虹通廊，2 分鐘快速換乘臺鐵火車，形成強大的雙軌道交通優勢。
LB09 陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側，出站即可直達熱門的鶯歌老街商圈與陶瓷老街。
LB10 國華站：車站位於鶯歌區國華路近光明街口。
LB11 永吉公園站：車站位於鶯歌區鶯桃路、德昌二街口。
LB12 鶯桃福德站：【未來延伸轉運】預留尾軌，未來規劃延伸至桃園八德地區銜接桃園綠線，串聯桃園國際機場與高速鐵路。
🟡預算有限的小資族快看：這2站目前還有2字頭
預算有限的小資首購族，若想沿著捷運線置產，三鶯線仍保有一坪二十萬出頭的親民特區。根據永慶房產集團研究發展中心彙整的最新實價登錄數據，全線目前「唯二」仍保有一坪「2字頭」珍稀房價的站點，分別是 ：
LB03 長壽山站：2025 年平均單價僅 20.1 萬元/坪 。
LB04 橫溪站：2025 年平均單價為 23.0 萬元/坪 。
這兩站因鄰近傳統舊市區邊緣，房價基期極低，平均購屋總價僅落在 600 多萬元。在今天捷運正式通車、大幅改善通勤族往返雙北市中心的聯外交通後 ，對於首購族與育兒家庭而言，堪稱全線高 CP 值的置產黑馬。
🟡三峽新案強勢衝上六字頭：此站十年漲幅奪冠
相較於平價區，三鶯地區核心地段與重劃區的軌道紅利漲勢則極為驚人。中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，三峽地區本就是許多「脫北族」的置產首選 ，其中北大特區因街廓規劃整齊、文教氛圍濃厚，深受高資產與退休族群青睞 ，目前區域新建案房價已強勢站上 6 字頭，實價登錄預售屋最高紀錄已衝上每坪 62.5 萬元 。而在舊市區方面，中古屋行情則普遍落在 3 至 4 字頭。
而若拉長十年維度來看，全線房價「漲幅王」則由末端站奪冠！永慶房屋研展中心副理陳金萍分析實價登錄數據指出，「LB12 鶯桃福德站」十年間房價暴漲 129.9% 居全線之冠 ，2025 年周邊平均單價已來到 34.8 萬元。該站受惠於鳳鳴重劃區新屋供給與台鐵鳳鳴站雙鐵加持，屋齡 10 年內的新物件已穩站 4 字頭。
另外，「三峽站（LB06）」則是全線交易量最大的熱門站點，2025 年累計交易高達 279 戶，平均每坪 44 萬元，十年漲幅達 81.1% ；而「龍埔站（LB05）」因學成路、學勤路一帶大坪數住宅交易帶動，2025 年平均總價達 2,063 萬元，成為全線住宅總價最高的天花板站點。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，在政府重錘打炒房之下市場回歸理性，部分屋主願意在議價空間上釋出更多彈性 ，隨著捷運今天正式通車 ，中長期具備串聯北北桃大都會區長遠優勢 ，剛需自住族群不妨把握當前房市盤整期大膽進場議價卡位。
🟡連續兩個月免費搭乘與正式票價收費規定
為了慶祝正式通車並回饋市民，新北捷運公司於今天下午起正式開放試營運，祭出極具誠意的暑期超狂福利，並同步公告未來的正式收費標準：
限時免費搭乘：自今天（6月30日）起至 8 月 31 日暑期實施全線免費搭乘。試營運首日營業時間為下午2點到晚上8點，其餘營運時間為每日上午10點至晚上8點，行駛區間均為「全程車」，尖峰班距為6分鐘，離峰班距為8分鐘，並將視現場人潮進行滾動式調整。從頂埔站（LB01）搭到終點鶯桃福德站（LB12）時間約30分鐘。試營運期間不論從中途進出各站觀光或從起點搭到終點站，票價通通 0 元。
正式營運票價：基本票價比照台北捷運系統，基本里程 5 公里內為新台幣 20 元，超過 5 公里後依里程級距，每 5 公里增加 5 元。全線最高單程票價（頂埔站至鶯桃福德站）為 35 元。
定期票與多元支付：正式收費後，全面適用 TPASS 基北北桃都會通定期票（每月 1200 元），享無限次搭乘與 YouBike 優惠。車站閘門同步支援悠遊卡、一卡通、icash 及多元行動支付。
百萬罰則注意：新北市政府捷運工程局長李政安提醒，因應三鶯線採無人駕駛系統，車廂內特別增設全國首創的「緊急停車鈕」保命神器。此按鈕僅限軌道異物、火災等極端危急狀況使用，若民眾無故隨意開啟者，最高可依法處以 100 萬元罰鍰。
🟡新北市美術館城市共榮！通車煙火展演交通指南
歡慶新北捷運三鶯線今天通車，新北市政府特別規劃了重磅的「城市共榮：煙火展演」慶祝活動！精彩活動將於 7/4、7/5 晚間 20:20 在鶯歌新地標「新北市美術館」戶外園區隆重登場。屆時現場將結合璀璨花火與無人機燈光展演，大範圍點亮三鶯地區的夜空，預計會掀起一波「捕捉熱潮」。
想要前往觀賞煙火與無人機秀的民眾，在交通方式上，可以直接三鶯線至鶯歌車站下車，由文化路出口（3號出口）走到對向的捷運專屬通廊，沿著通廊直行只要 6-7 分鐘即可輕鬆抵達新北市美術館園區，此外，活動會場附近也有不少密集的公車路線可以搭乘，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。
🟡捷運沿線一日遊攻略：必訪四大特色景點開逛
頂埔站｜聖瑪莉丹麥麵包莊園：步行約 10 分鐘即可抵達。全台少見以「丹麥麵包」為主題打造的優質大型觀光工廠，園區採精緻北歐風設計。館內提供生產線參觀、互動體驗與親子 DIY 烘焙課程，讓大小朋友化身小小烘焙師，在高溫多雨的夏天，非常適合當作避暑或避雨的優質室內景點。
長壽山站｜長壽山步道：步道入口距離捷運站極近，步行大約 3 分鐘即可到達，旁邊另有熱鬧的三峽花市。該步道沿途會經過古色古香的長壽山玉皇宮、古樸石階與林蔭山徑，從登山口至海拔約 197 公尺的長壽山山頂單程僅需 30 分鐘，輕鬆平緩好走，適合家庭同遊及登山新手。
三峽站｜三峽老街與清水祖師廟：出站步行約 15 分鐘可達。老街全長 260 公尺，以民權街為主軸，完整保留 18 世紀古色古香的巴洛克式紅磚建築，拍照打卡十分出片。除了能品嚐與採購在地最知名的伴手禮「牛角麵包（金牛角）」，還能順遊參訪擁有 250 年歷史、以精湛雕刻工藝聞名遐邇的國定古蹟「三峽清水祖師廟」祈福。
鶯歌車站｜新北市美術館：捷運出站即抵達，與台鐵鶯歌站也相距極近。為新北最美藝文新地標建築，外觀設計由名家操刀，使用多達 3,166 根圓柱狀鋁管呈現蘆葦隨風搖曳之意象。除了藝術展廳外，廣闊的戶外園區更設有夏季限定開放的「戲水沙坑」，每到夏天便能讓孩童在此玩水消暑，是兼具美學與親子娛樂的必訪去處。
🟡捷運三鶯線有啥不一樣？獨家限定彩繪車奔馳
捷運三鶯線在軟硬體設計上融入了獨特的地方文創，擁有一般捷運系統沒有的兩大獨家特色：
「行動美術館」主題彩繪列車：特別規劃了兩大核心主題車廂。「客家文化主題車廂」將傳統客家藍染與五月雪桐花轉化為現代幾何線條；「新北市美術館主題車廂」則將新美館的銀白「流動光軌」建築概念延伸至列車。兩款列車未來將採取「不定時、隨機發車」的隱藏版彩蛋營運，讓乘客的通勤日常充滿驚喜。
金曲大師操刀「專屬到站音樂」：特別邀請曾榮獲兩屆金曲獎的知名音樂製作人周岳澄老師親自操刀田野調查。「經典版到站音樂」融合了三峽藍染的流水意象與鶯歌陶瓷創作時的清脆敲擊聲；而鄰近原住民文化園區的「臺北大學站」則特別創作了「原音版到站音樂」，獨家融入原住民傳統竹製樂器「旮亙（Kakeng，注音為「ㄍㄚ ㄍㄥˋ」）」的天然純淨聲響，讓旅客在月台候車時，就能用耳朵聆聽這座城市的多元文化底蘊。
📍 新北捷運三鶯線小檔案
全線長度：14.29 公里
車站形式：12 座高架車站（中運量捷運系統）
起訖站點：LB01 頂埔站 ～ LB12 鶯桃福德站
通車時間：2026 年 6 月 30 日（今天下午 2 點正式開放）
主要功能：串聯土城、三峽、鶯歌地區，縮短往返雙北核心區 20 分鐘通勤時間
未來延伸：尾軌預留延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘
資料來源：新北大眾捷運公司
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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新北首條自辦興建的中運量捷運「三鶯線」全長 14.29 公里、共設置 12 座高架車站。日前由新北市政府捷運工程局舉辦的沿線里辦公室試乘活動中，邀請土城、三峽及鶯歌區約 2,300 位里民搶先搭乘，營運測試完全正常。以下為全線 12 座車站的完整站點地圖與轉乘資訊：
LB01 頂埔站：【核心轉運站】無縫轉乘捷運板南線，設有專屬直達通道，2 分鐘即可對接藍線月台，對往返台北市中心的通勤族最便捷。
LB02 媽祖田站：車站位於土城區中央路四段，鄰近運校重劃區與頂埔科技園區，周邊的媽祖田生態園區是踏青熱點。
LB03 長壽山站：車站位於三峽區介壽路三段。
LB04 橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路。
LB05 龍埔站：車站位於三峽區龍埔路，鄰近北大特區。
LB06 三峽站：車站位於三峽區國慶路，為全線核心樞紐。
LB07 臺北大學站：車站位於三峽區復興路，鄰近北大特區與臺北大學校區。
LB08 鶯歌車站：【核心轉運站】設有專屬彩虹通廊，2 分鐘快速換乘臺鐵火車，形成強大的雙軌道交通優勢。
LB09 陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側，出站即可直達熱門的鶯歌老街商圈與陶瓷老街。
LB10 國華站：車站位於鶯歌區國華路近光明街口。
LB11 永吉公園站：車站位於鶯歌區鶯桃路、德昌二街口。
LB12 鶯桃福德站：【未來延伸轉運】預留尾軌，未來規劃延伸至桃園八德地區銜接桃園綠線，串聯桃園國際機場與高速鐵路。
預算有限的小資首購族，若想沿著捷運線置產，三鶯線仍保有一坪二十萬出頭的親民特區。根據永慶房產集團研究發展中心彙整的最新實價登錄數據，全線目前「唯二」仍保有一坪「2字頭」珍稀房價的站點，分別是 ：
LB03 長壽山站：2025 年平均單價僅 20.1 萬元/坪 。
LB04 橫溪站：2025 年平均單價為 23.0 萬元/坪 。
這兩站因鄰近傳統舊市區邊緣，房價基期極低，平均購屋總價僅落在 600 多萬元。在今天捷運正式通車、大幅改善通勤族往返雙北市中心的聯外交通後 ，對於首購族與育兒家庭而言，堪稱全線高 CP 值的置產黑馬。
相較於平價區，三鶯地區核心地段與重劃區的軌道紅利漲勢則極為驚人。中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，三峽地區本就是許多「脫北族」的置產首選 ，其中北大特區因街廓規劃整齊、文教氛圍濃厚，深受高資產與退休族群青睞 ，目前區域新建案房價已強勢站上 6 字頭，實價登錄預售屋最高紀錄已衝上每坪 62.5 萬元 。而在舊市區方面，中古屋行情則普遍落在 3 至 4 字頭。
而若拉長十年維度來看，全線房價「漲幅王」則由末端站奪冠！永慶房屋研展中心副理陳金萍分析實價登錄數據指出，「LB12 鶯桃福德站」十年間房價暴漲 129.9% 居全線之冠 ，2025 年周邊平均單價已來到 34.8 萬元。該站受惠於鳳鳴重劃區新屋供給與台鐵鳳鳴站雙鐵加持，屋齡 10 年內的新物件已穩站 4 字頭。
另外，「三峽站（LB06）」則是全線交易量最大的熱門站點，2025 年累計交易高達 279 戶，平均每坪 44 萬元，十年漲幅達 81.1% ；而「龍埔站（LB05）」因學成路、學勤路一帶大坪數住宅交易帶動，2025 年平均總價達 2,063 萬元，成為全線住宅總價最高的天花板站點。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，在政府重錘打炒房之下市場回歸理性，部分屋主願意在議價空間上釋出更多彈性 ，隨著捷運今天正式通車 ，中長期具備串聯北北桃大都會區長遠優勢 ，剛需自住族群不妨把握當前房市盤整期大膽進場議價卡位。
為了慶祝正式通車並回饋市民，新北捷運公司於今天下午起正式開放試營運，祭出極具誠意的暑期超狂福利，並同步公告未來的正式收費標準：
限時免費搭乘：自今天（6月30日）起至 8 月 31 日暑期實施全線免費搭乘。試營運首日營業時間為下午2點到晚上8點，其餘營運時間為每日上午10點至晚上8點，行駛區間均為「全程車」，尖峰班距為6分鐘，離峰班距為8分鐘，並將視現場人潮進行滾動式調整。從頂埔站（LB01）搭到終點鶯桃福德站（LB12）時間約30分鐘。試營運期間不論從中途進出各站觀光或從起點搭到終點站，票價通通 0 元。
正式營運票價：基本票價比照台北捷運系統，基本里程 5 公里內為新台幣 20 元，超過 5 公里後依里程級距，每 5 公里增加 5 元。全線最高單程票價（頂埔站至鶯桃福德站）為 35 元。
百萬罰則注意：新北市政府捷運工程局長李政安提醒，因應三鶯線採無人駕駛系統，車廂內特別增設全國首創的「緊急停車鈕」保命神器。此按鈕僅限軌道異物、火災等極端危急狀況使用，若民眾無故隨意開啟者，最高可依法處以 100 萬元罰鍰。
🟡新北市美術館城市共榮！通車煙火展演交通指南
歡慶新北捷運三鶯線今天通車，新北市政府特別規劃了重磅的「城市共榮：煙火展演」慶祝活動！精彩活動將於 7/4、7/5 晚間 20:20 在鶯歌新地標「新北市美術館」戶外園區隆重登場。屆時現場將結合璀璨花火與無人機燈光展演，大範圍點亮三鶯地區的夜空，預計會掀起一波「捕捉熱潮」。
想要前往觀賞煙火與無人機秀的民眾，在交通方式上，可以直接三鶯線至鶯歌車站下車，由文化路出口（3號出口）走到對向的捷運專屬通廊，沿著通廊直行只要 6-7 分鐘即可輕鬆抵達新北市美術館園區，此外，活動會場附近也有不少密集的公車路線可以搭乘，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。
頂埔站｜聖瑪莉丹麥麵包莊園：步行約 10 分鐘即可抵達。全台少見以「丹麥麵包」為主題打造的優質大型觀光工廠，園區採精緻北歐風設計。館內提供生產線參觀、互動體驗與親子 DIY 烘焙課程，讓大小朋友化身小小烘焙師，在高溫多雨的夏天，非常適合當作避暑或避雨的優質室內景點。
三峽站｜三峽老街與清水祖師廟：出站步行約 15 分鐘可達。老街全長 260 公尺，以民權街為主軸，完整保留 18 世紀古色古香的巴洛克式紅磚建築，拍照打卡十分出片。除了能品嚐與採購在地最知名的伴手禮「牛角麵包（金牛角）」，還能順遊參訪擁有 250 年歷史、以精湛雕刻工藝聞名遐邇的國定古蹟「三峽清水祖師廟」祈福。
🟡捷運三鶯線有啥不一樣？獨家限定彩繪車奔馳
捷運三鶯線在軟硬體設計上融入了獨特的地方文創，擁有一般捷運系統沒有的兩大獨家特色：
「行動美術館」主題彩繪列車：特別規劃了兩大核心主題車廂。「客家文化主題車廂」將傳統客家藍染與五月雪桐花轉化為現代幾何線條；「新北市美術館主題車廂」則將新美館的銀白「流動光軌」建築概念延伸至列車。兩款列車未來將採取「不定時、隨機發車」的隱藏版彩蛋營運，讓乘客的通勤日常充滿驚喜。
全線長度：14.29 公里
車站形式：12 座高架車站（中運量捷運系統）
起訖站點：LB01 頂埔站 ～ LB12 鶯桃福德站
通車時間：2026 年 6 月 30 日（今天下午 2 點正式開放）
主要功能：串聯土城、三峽、鶯歌地區，縮短往返雙北核心區 20 分鐘通勤時間
未來延伸：尾軌預留延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘
資料來源：新北大眾捷運公司
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。