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▲德國後防主力施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）遭遇嚴重韌帶傷勢報銷，是該隊最大隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

預測一：德國大勝2球以上

▲2026年世界盃32強淘汰賽開踢，德國交手巴拉圭，形成一場「矛與盾」的對決。（圖／路透／達志影像）

預測二：兩隊皆有進球、看好哈弗茨破門

▲德國應該能輕鬆擊敗巴拉圭，前鋒哈弗茨有望破門（圖／路透／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽迎來歐洲與南美的焦點對決！已提前從小組賽突圍的四屆世界盃冠軍「日耳曼戰車」德國隊，將於台灣時間30日凌晨（當地時間29日下午），移師美國麻州的吉列體育場，正面迎戰睽違16年重返淘汰賽的南美勁旅巴拉圭。德國雖然在小組賽末輪爆冷負於厄瓜多，但外界與運彩專家普遍看好實力居冠的德國隊能在此役強勢反彈，輕鬆收下16強門票。德國隊在本屆世界盃小組賽火力全開，首戰先以7：1血洗庫拉索，次輪2：1力克象牙海岸鎖定分組第一。儘管末輪在輪換陣容下1：2不敵厄瓜多、終結了各項賽事的11連勝，但前場的化學反應依屬頂級。由穆西亞拉（Jamal Musiala）、維爾茨（Florian Wirtz）與哈弗茨（Kai Havertz）組成的進攻三叉戟實力雄厚，前鋒翁達夫（Deniz Undav）更在替補時間內高效轟入3球。防線則是德國總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）目前最大的隱憂，中後衛施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）因傷報銷，預計將由呂迪格（Antonio Rudiger）與塔（Jonathan Tah）搭檔中路。統計顯示，德國隊在世界盃賽場上已經連續9場比賽未能零封對手（上一次零封已是2014年決賽），這給了擅長防守反擊的巴拉圭一絲破門機會。雖然巴拉圭在總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）的調教下展現了南美球隊特有的堅韌韌性，曾在分組賽爆冷1-0氣走土耳其、0-0逼平澳洲，但多位足壇專家一致預期，兩隊在整體天賦上存在顯著的級數差距：《Covers》分析師羅蘇（Emanuel Rosu）表示，末輪輸給厄瓜多純屬無關痛癢的練兵，真正的德國隊擁有摧枯拉朽的進攻流動性。納格爾斯曼將會指示兩側邊後衛大幅度壓上助攻，利用海量的進攻機會徹底撕裂巴拉圭的後防線。巴拉圭此役更有中場核心迪亞哥·戈麥斯（Diego Gomez）因黃牌累積禁賽，戰力大打折扣。：德國讓1.5球過盤（賠率-105）。：全場總進球數大於2.5球（賠率-135）。專家指出，德國近8場賽事全部開出大分，此役高機率上演飆分大戰。運彩專家梅沙克（Adeyeye Oluwapelumi Meshach）預測這將是一場3：1的局勢。隨著巴拉圭明星中場阿米隆（Miguel Almiron）解禁復出，搭配天才小將恩西索（Julio Enciso）的精準傳導，巴拉圭有能力反擊攻破德國大門。：哈弗茨在比賽任何時間進球（賠率2.20）。：恩西索送出至少1次助攻（賠率7.00）。他在本屆賽事已包辦巴拉圭全部的進球助攻。：諾伊爾；布朗、呂迪格、塔、基米希；恩梅查、帕夫洛維奇；維爾茨、穆西亞拉、薩內；哈弗茨。：吉爾；阿隆索、維拉斯奎茲、古斯塔沃·戈麥斯、卡塞雷斯；毛里西奧、庫巴斯、加拉扎、阿米隆；阿華洛斯、恩西索。目前 Kalshi 盤口開出德國獨贏賠率為絕對熱門的-334（巴拉圭獨贏達+900），顯示雙方實力上確實有落差。