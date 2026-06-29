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▲洛杉磯道奇隊憑藉著深不見底的農場系統與大聯盟天賦，絕對有足夠的籌碼發動這筆超大型交易。（圖／美聯社／達志影像）

道奇又要在交易大限前醞釀世紀大交易了嗎？美國職棒大聯盟（Major League Baseball）季中交易市場逐漸升溫，洛杉磯道奇再度成為全聯盟焦點。根據美媒《ClutchPoints》報導指出，道奇目前正鎖定底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），若這筆潛在超大型交易成真，將可能徹底改寫大聯盟爭冠版圖。憑藉深厚農場系統與強烈補強企圖心，道奇被認為具備推動交易的絕對籌碼，記者米斯特雷塔（Joey Mistretta）更直言：「在交易市場上，什麼事都有可能發生，但簡單來說，如果道奇真的想要他，他們大機率就能得到他。」在每年的交易大限前夕，財大氣粗且極具奪冠野心的道奇隊，總是會與市場上最大咖的明星球員牽扯在一起。《ClutchPoints》記者米斯特雷塔（Joey Mistretta）在報導中明確指出，雖然目前尚無法百分之百斷定道奇是否會在期限前正式向老虎隊報價，但以道奇的球隊調性來看，他們絕對不可能在這場搶人大戰中缺席。道奇隊之所以能在交易市場上呼風喚雨，關鍵在於他們不僅大聯盟名單內星光熠熠，更坐擁全大聯盟名列前茅的頂級農場系統。這讓道奇擁有足夠的潛力新秀與交易籌碼，去滿足老虎隊對於送走自家王牌的龐大胃口，從而促成這筆涉及史庫柏的重量級交易。現年29歲的史庫柏是目前大聯盟最具宰制力的先發左投之一，更頂著「兩屆賽揚獎得主」的光環。如果道奇隊真的成功網羅這位超級王牌，他將與日籍二刀流巨星大谷翔平、以及「日本最強右投」山本由伸，共同組成大聯盟各隊打者聞風喪膽的「宇宙級先發輪值」。在擁有這般深不見底的先發戰力後，道奇隊無疑將向著「世界大賽三連霸」的歷史偉業邁出極具決定性的一大步。對於道奇在史庫柏爭奪戰中的領先地位，記者米斯特雷塔直言：「在交易市場上，什麼事情都有可能發生。但簡單來說，如果道奇隊真的想要他，他們很大機率就能得到他。」不過他也警告道奇球團不能掉以輕心：「話雖如此，要爭奪一位兩度榮獲賽揚獎的頂級王牌，市場上肯定還有許多其他球團會前仆後繼地加入報價行列，競爭勢必相當激烈。」