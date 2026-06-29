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▲歡樂夾娃娃機更準備了高雄漢來超卡哇伊人氣代言人「漢來熊」系列限定好禮。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲呼應衛武營「花露露的童樂節」主題，高雄福華同步推出《出發吧！福華探險隊》聯名住房專案。（圖／高雄福華提供）

▲ 「FUN暑假 1+1 放電趣」專案，讓非住客家庭不用入住，也能輕鬆安排半日親子放電行程。（圖／和逸飯店‧台南西門館提供）

暑假旅遊旺季即將到來，親子旅遊市場也迎來年度高峰。高雄漢來大飯店推出「2026酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，「把整座飯店變成一座大型尋寶樂園」。高雄福華大飯店今年夏天再度攜手衛武營，結合飯店原創IP「HOVII熊」與衛武營角色「花露露」，打造沉浸式空間設計與互動體驗。和逸飯店‧台南西門變身暑假放電基地，不用住宿也能玩遊樂設施。高雄漢來大飯店「2026酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，自7月1日至8月30日限時登場，結合館內尋寶任務、互動遊戲與館內設施，打造專屬暑假的港都親子微旅行。入住旅客每房可獲贈「漢來尋寶地圖」一份及歡樂娃娃機專用代幣，完成館內集章任務後，可依專案入住人數兌換哈根達斯冰淇淋。此外，歡樂夾娃娃機更準備了高雄漢來超卡哇伊人氣代言人「漢來熊」系列限定好禮。入住期間，旅客還可免費享用房內Mini Bar，並使用露天泳池、健身房及三溫暖等設施。高雄漢來大飯店指出，「酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案除了一般房型外，也同步推出全台唯一整層樓的三麗鷗主題房。另外，適逢7月10日大眼蛙生日，也特別於館內商品小棧推出限定慶生活動，凡不限品項消費滿710元，即可享71元優惠價加購大眼蛙磁鐵，並推出同品項商品兩件85折優惠。呼應衛武營「花露露的童樂節」主題，高雄福華同步推出《出發吧！福華探險隊》聯名住房專案，自7月1日至8月31日開放入住，規劃豪華雙人房、豪華家庭房及雅緻家庭房不同房型。專案每日限量推出，並依假日彈性加價。入住旅客除可享豐盛早餐外，更可獲得HOVII熊與花露露限量聯名周邊商品及永續主題明信片，客房內特別融入主題布置，營造沉浸式童趣空間；館內大樹廣場亦設置期間限定主題牆。憑專案歡迎卡亦可享Hovii Café餐飲及周邊商品優惠。《出發吧！福華探險隊》聯名住房專案亦串聯福華集團旗下多家據點，共同打造「全台夏日親子旅遊地圖」。和逸飯店‧台南西門館從親子家庭需求出發，規劃一系列親子體驗，包含入住可享小火車雞蛋糕等迎賓小點，Cozzi KITCHÉN餐廳結合足球運動賽事推出「GOAL！進球放電餐」，並搭配戶外奇趣操場暢玩，將美味及玩樂一起打包。另外，7月1日起，和逸飯店‧台南西門館推出「FUN暑假 1+1 放電趣」專案，讓非住客家庭不用入住，也能輕鬆安排半日親子放電行程。專案優惠價 588 元，包含500坪奇趣操場與卡通頻道室內遊憩區暢玩體驗，小朋友最期待的沁涼噴泉池也正式開放，室內則有卡通頻道主題遊憩空間。此外7月1日至9月13日限定加碼，購買票券專案即贈鄰近百貨親子樂園體驗券。另外，第一屆「COZZI 小小飯店經理營」推出後報名反應熱烈，目前進入報名倒數階段，第一梯次為7月16日至7月17日，第二梯次為8月13日至8月14日，孩子將透過實地參與，走進飯店職人的工作日常。