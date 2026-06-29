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水龍頭被掐就停擺？「台灣有事」震醒日本的中國夢

社會活力與IT產業制霸！台灣用汗水反超日本

針對日本政壇先前拋出「台灣有事就是日本有事」的地緣政治風波，外交評論記者出身的知名日本作家野島剛（Tsuyoshi Nojima），在姚惠珍主持的上報《人生逍姚遊》節目中拋出關鍵觀點。他公開呼籲：「請務必不要把台灣問題，單純當作中日、日中關係的附屬品。」野島剛直言，日本二戰後長期將台灣塞進「日中問題」的框架中，卻忽略了台灣2300萬人獨立自主的主體與選擇命運的權力。野島剛坦言，雖然北京的威脅是干預台灣政治的現實，且日本決策圈對於在國會把政策「説得那麼直白」仍有爭議，擔心給北京藉口展開地緣制裁。不過，這場局勢卻為日本帶來了好的「副作用」，「這個好的副作用就是迫使日本人從『過度依賴中國市場與觀光財』的春秋大夢中驚醒！」他精闢比喻，若太依賴對方的水龍頭，「它哪天不高興，像自來水閥一樣一掐，你在台東花蓮甚至日本的飯店、產業就全部停擺。」這讓日本開始積極面對現實，做好分散風險的萬全準備。談到台日實力的大逆轉，野島剛在其著作《台灣超越日本，真的嗎？》中給出堅定答案。他指出，雖然日本在社會福利與交通秩序上依然完備，但台灣在「社會活力」、「年輕人的新創精神」、「半導體與 IT 產業無可取代的優勢」以及「極其包容多元的社會價值觀」上，已經把日本甩在後面。野島剛盛讚：「不管台灣是什麼政黨代表在執政，這十幾年來，台灣人都是用自己的汗水努力去保護並經營這片民主共同體。」從中南部各大城市的發達與蛻變，就能看見整個社會共同凝聚的成果。