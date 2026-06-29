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洛杉磯道奇日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希，在台灣時間6月26日客場對上聖地牙哥教士一戰再度失速，主投4局失掉3分，因控球不穩吞下本季第5敗，也讓外界對他能否扛住季後賽高壓舞台產生疑慮。美媒《ClutchPoints》賽後直言，佐佐木擁有頂級球速與驚人球威，但本季防禦率已升至4.88、WAR更呈現負數，顯示他的天賦尚未真正轉化為穩定戰績；對志在爭冠的道奇而言，10月需要的是能被教練團安心託付的投手。針對這場表現，美國體育媒體《ClutchPoints》提出了嚴厲的點評。報導指出，在道奇打線當天僅攻下1分的低迷情況下，佐佐木所投出的每一個保送，都產生了極其沉重的骨牌效應；而2局下的那發三分砲，更是教士隊展現耐心選球後，精準懲罰失投球的最佳寫照。該媒體進一步攤開進階數據指出，佐佐木朗希本季至今的防禦率高達4.88，勝場貢獻值（WAR）更是呈現負數的 -0.2。數據殘酷地證明了一個事實：「佐佐木雖然具備壓倒性的驚人球威，但這些天賦卻完全沒有轉化為實質的賽場成績。」這種能力與結果之間的巨大落差，對於一支志在奪冠的球隊來說，是絕對無法忽視的隱憂。《ClutchPoints》在評論的最後敲響了沉重的警鐘，直言這場比賽與其說是讓球隊對佐佐木失去信心，不如說是一次及時的「紅色警戒」。以道奇隊深厚的農場與陣容深度，承擔一場例行賽的失利並非世界末日，但真正的考驗在於高張力的季後賽。「在壓力全面升級的10月份，光靠優異的球威是無法贏下系列賽的。」美媒犀利地總結道：「球隊在季後賽真正需要的，是一個能讓教練團『安心託付投手丘』的信任感。」在競爭激烈的國聯西區，佐佐木朗希接下來該如何在實戰中迅速修正控球罩門，將是他能否在大聯盟站穩先發輪值的最大課題。