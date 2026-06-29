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運價創疫情後新高 維持時間估更持久

航網布局：北美東南亞強勁、下半年拚復飛印度

AI發展下，航空貨運也受惠。長榮航空總經理孫嘉明指出，AI伺服器出貨、散熱設備等出貨旺，加上這類貨品具有胖、重、貴等特性，依賴純貨機運送，今年已經看好到年底，明年預期也不差；長榮航空AI相關貨運佔比已經達到4至5成。長榮規劃3架客機改貨機，今年起至後年陸續交付。AI客戶對運價容忍度高，且急單效應顯著，導致「貨流淡旺季界線模糊」。孫嘉明說，以往週一、週二貨運較淡，但現在許多客戶週末加班生產、趕出貨，已經是「有得飛就好」。同時，客戶對於高運價的容忍度極高，會花高價搶倉，甚至包機。目前空運市價約為每公斤10美元，已經是疫情期間的歷史高峰。孫嘉明指出，這波高運價表現將比疫情時期更久，價格沒有最好、只有更好。長榮航空5月貨運營收64.85億元，年增41.5％。長榮目前規劃把3架客機改為貨機，原定今年第一架將在年底前完成，不過因為在以色列進行，受到當地局勢略有影響時程，另外明、後年也將各有一架，屆時2028年將達12架貨機。另，與客運不同，貨機的燃油附加費另計，油價成本多由客戶吸收。在航網布局方面，北美與東南亞（如檳城、曼谷、新加坡）在供應鏈重組後表現最為強勁，貨量呈現雙向進出平衡。下半年計畫申請復飛印度航線。孫嘉明指出，看好百萬名在美的印度裔工程師與留學生市場，鎖定轉機市場。不過，申請程序複雜，不確定年底前能否順利開航。