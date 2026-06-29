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臺南市創全國之先，今年元旦起跟日本友誼市合作推動景點門票互惠計畫，臺南市民到合作的日本城市觀光時，只要出示市民卡或身分證就能獲得專屬優惠的小確幸。市長黃偉哲今（29）日再宣布從今年7月1日起該計畫將升級又加碼，從原合作的7座城市增加到12座，更加碼延伸到景點周邊的餐廳、商店，共計有高達88個景點或商店，提供多元化專屬優惠給台南市民。黃偉哲表示，除了原先加入的「山口縣、水上町、日光市、山形市、別府市、宇佐市、宇土市」等7個城市全員繼續參加外，7月1日起還加入了「滋賀縣、秋田市、弘前市、本庄市、富士宮市」等5個新夥伴。感謝每個合作城市踴躍推出最優質的景點跟商店加入，其中山口縣從原有的4個景點一口氣加碼到18個優惠景點或商店。首次加入的滋賀縣也誠意十足地推出19個點準備推薦給臺南市民，由於好康優惠內容非常琳瑯滿目，歡迎市民朋友在規劃赴日旅遊前先上市府新及國際關係處網站查詢，讓大家的日本行不僅精彩豐富還省錢，而且許多合作城市還貼心推薦建議可參訪的周邊景點，幫助大家規劃行程時更省心。黃偉哲也說，計畫內容會升級加碼，不變的始終是對等、互惠以及創新的基本價值，目的是讓城市間的交流不僅看得到，更能親身體驗、實際受惠，透過市民朋友親自造訪以及跟當地人的友善互動，具體實踐「市民外交」的精神。基於有來有往，臺南市也同步推出7個知名景點(赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、臺南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區)，邀請日本友誼市民多來到臺南觀光享優惠，期盼也能帶動臺南觀光景點參觀人數的成長。臺南市政府新聞及國際關係處呼籲，這次一舉推出高達88個景點或商店，每個點有各自的營業時間與優惠內容，且可能隨時調整，因此要懇請市民朋友隨時參見最新公告為準，市府也會不定期在「臺南Today」臉書介紹合作的景點。此外，為了讓現場身分驗證順利，請市民朋友務必主動向公告景點／商店的工作人員出示臺南市民卡或是國民身分證的「正本」，不接受電子檔照片或影印本或是其他替代證件。