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台股今（29）日開盤不受美股影響，上漲23.05點，隨後衝高一度漲逾600點，重新站回4萬5關卡，午盤持續走高，來到45199.5點，但隨後漲勢有所收斂，最終頂住壓力成功反彈，終場以接近45000點大關作收，上漲428.14點，報收44999.9點；台積電收盤漲30元，收2370元。上櫃指數止不住跌勢收黑，下跌2.33點，報412.93點。權值股收盤多數收紅，台積電收盤漲30元，報2370元；鴻海收盤下跌2元，報246.5元；台達電漲95元，報1905元；廣達上漲5元，報367元；聯發科漲30元，報3910元；富邦金下跌5.5元，報128.5元。盤面上，主要由大型權值股、半導體、面板及部分傳產族群扮演多頭領頭羊，受惠於出貨與報價回溫，面板雙虎今日爆出巨量大漲。友達盤中一度攻上漲停板，隨後漲勢收斂，收盤大漲逾9%、群創也有3%以上漲幅，兩檔個股分別囊括今日台股成交量冠、亞軍，為市場帶來顯著交易熱度。半導體材料、設備族群崇越早盤直接鎖漲停；材料*-KY同樣強攻漲停；半導體測試代工的蔚華科早盤也攻漲停鎖死。而零組件亮點長廣、光鼎雙雙亮燈漲停。而傳產紡織股力麗與力鵬因轉型細丹尼加工絲及特殊機能紗線成效顯現，營運看好，雙雙強勢鎖漲停；油電燃氣股整體表現強勁，由台塑化領漲。先前受惠於AI資料中心需求的矽光子族群，今日則出現明顯的獲利了結賣壓，類股整體跌幅超過2%。指標股如聯鈞、光聖跌幅均超過3%至4%，波若威、上詮、聯亞等短線亦陷入修正，個股表現分歧。市場分析，今日市場呈現大型權值與傳產跌深反彈，中小型高價股與熱門AI概念股震盪洗盤的格局。短線急跌後融資陸續減碼，資金有開始往低基期如面板、化纖移動的跡象。