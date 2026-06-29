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DCG首次參賽MSI表現低迷！賽評Caedrel犀利點評

▲歐洲知名賽評Caedrel點評DCG，認為他們營運沒有深度，只會衝進去打架，沒有宏觀性戰術、觀看戰局的能力。（圖／IG@caedrel）

▲今（29）日LCP賽區第二種子台灣隊伍DCG，對決北美LCS第二種子TL的賽事也提前開打，輸家將成為今年第一支從MSI淘汰的隊伍。（圖／lolesports flickr）

《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽今（29）日入圍賽第二天賽事，稍早T1以3:0擊敗KC，LCP賽區第二種子台灣隊伍DCG，對決北美LCS第二種子TL的賽事也提前開打。不過，昨（28）日歐美知名賽評Caedrel看完DCG對決KC的表現之後，就犀利給出評論：「DCG是沒有戰術深度的隊伍」，更提前預言TL會在本場賽事中取勝。2026 MSI 季中邀請賽入圍賽昨（28）日火熱開打，入圍賽階段由韓國、歐洲、北美以及太平洋賽區的第二種子互相對決，爭取唯一一張進入正賽的門票，其中，韓國LCK的T1被公認為是強度明顯高於其他3支隊伍的存在。昨（28）日第一天賽事中，T1以3:0擊潰北美TL，另一場則是KC以3:0擊潰台灣隊伍DCG，歐洲知名賽評Caedrel就在觀戰KC、DCG系列賽時，在第三場比賽進入到一半時分析：「這是一場3比0，KC比對手（DCG）強不只一個檔次」。Caedrel隨後解釋：「DCG看起來是個非常沒有深度的隊伍，衝進去打架然後死光（go in and fight and die），若成功就再打一次，就這樣一直賭會贏，直到比賽結束」。Caedrel也提到，第一場比賽KC有稍微被DCG帶亂節奏，但隨後二、三場比賽就已經習慣了DCG節奏穩住，「DCG沒有任何宏觀性戰術（macro），沒有任何宏觀性分析賽況的能力」。最終KC也以3:0擊敗DCG，同時Caedrel也加碼預言了今（29）日DCG對決TL的賽事結果，「我認為Team Liquid 更有可能戰勝 DCG」。其他國家賽評針對DCG隊伍的分析內容，也引發大批台灣玩家共鳴，「分析全對」、「也只有LCP賽區能讓這隊一路闖關出國了」、「DCG就用同一套從次級打到能出國，只能怪賽區其他隊更爛」、「能讓一個次級陣容打到出國，賽區自己的問題比較大」。