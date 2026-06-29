（更新6/29 15:45）對流雲帶來明顯雨勢要注意！中央氣象署今（29）日下午3時27分發布大雷雨即時訊息，「彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣」預計炸雨至下午4時27分。此外，氣象署提醒，對流雲系發展旺盛，全台「19縣市」同步發布大雨特報，易有短延時強降雨，台南以北、花蓮、金門、宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率，應注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區小心積水。
🟡115/06/29 15:27發布大雷雨即時訊息
◾持續時間至16時27分
◾沿海警戒區域：無
◾陸上警戒區域：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣
🟡115/06/29 14:37發布大雷雨即時訊息
◾持續時間至15時37分
◾沿海警戒區域：無
◾陸上警戒區域：嘉義市、嘉義縣、臺南市
🟡115/06/29 14:15發布大雨特報
◾影響時間：29日下午至29日晚上
◾大雨：北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、臺東縣山區、金門地區
氣象專家吳聖宇指出，今（29）日台灣仍在高壓邊緣，偏南風還是帶來一些水氣，上午有些巴士海峽發展的對流雲飄到南端的恆春半島帶來雷陣雨情況，午後在中北部、東北部仍有局部大雷雨出現機會。
今天風向（偏南到南南東風）看起來降雨會比較有機會往中北部平地擴散，不僅在大台北、宜蘭一帶，中北部的平地都要留意午後的天氣變化情況。
明（30）日雖然還是有午後雷雨，不過範圍應會往山區縮減，雨勢也會減小，溫度偏高，各地高溫32至35度，中南部近山區、大台北、花東縱谷內有局部36度或以上高溫機會，整體天氣會更趨向夏季型態。
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◾持續時間至16時27分
◾沿海警戒區域：無
◾陸上警戒區域：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣
🟡115/06/29 14:37發布大雷雨即時訊息
◾持續時間至15時37分
◾沿海警戒區域：無
◾陸上警戒區域：嘉義市、嘉義縣、臺南市
🟡115/06/29 14:15發布大雨特報
◾影響時間：29日下午至29日晚上
◾大雨：北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、臺東縣山區、金門地區
氣象專家吳聖宇指出，今（29）日台灣仍在高壓邊緣，偏南風還是帶來一些水氣，上午有些巴士海峽發展的對流雲飄到南端的恆春半島帶來雷陣雨情況，午後在中北部、東北部仍有局部大雷雨出現機會。
今天風向（偏南到南南東風）看起來降雨會比較有機會往中北部平地擴散，不僅在大台北、宜蘭一帶，中北部的平地都要留意午後的天氣變化情況。
明（30）日雖然還是有午後雷雨，不過範圍應會往山區縮減，雨勢也會減小，溫度偏高，各地高溫32至35度，中南部近山區、大台北、花東縱谷內有局部36度或以上高溫機會，整體天氣會更趨向夏季型態。