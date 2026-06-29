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▲道奇隊強投山本由伸在投手丘上和日本隊隊友村上宗隆互動，要求對方上來投手丘填土，讓球迷直呼太可愛。（圖／翻攝自轉播畫面）

▲「村神」村上宗隆相當受到大谷翔平喜愛和器重。（圖／美聯社／達志影像）

根據日本媒體《FRIDAY》獨家報導，本月中旬道奇隊作客芝加哥白襪隊主場時，日本大聯盟四大球星齊聚共進晚餐。該媒體捕捉到大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希與正在養傷的村上宗隆，四人私下在當地知名日本料理店舉辦了一場「極秘聚餐」。這場聚會的淵源始於6月中旬的道奇與白襪三連戰。當時，大谷翔平與村上宗隆在比賽期間的互動成為球迷津津樂道的話題。即便雙方分屬不同球隊，兩人卻不時在板凳區互相調侃，大谷甚至開玩笑地用手勢指點村上的髮型，村上則以誇張的肢體語言回應大谷的打擊，兩人如同老友般的輕鬆互動，被球迷大讚：「比起對手，他們更像是共同奮鬥的同志。」據當地體育記者透露，這場由大谷翔平發起的聚餐選在芝加哥一家當地日裔社區極負盛名的餐廳。最引人注目的是，向來以高度自律、私下極少與選手私下聚會聞名的大谷翔平，這次竟然主動帶領山本由伸與佐佐木朗希，盛情邀約村上宗隆共進晚餐。《FRIDAY》記者表示：「大谷選手平常鮮少參加選手間的私人聚餐，這次能主動帶著山本與佐佐木前往，足以證明他對村上宗隆的器重與喜愛。這不僅是前輩對後輩的提攜，更是天才打者之間惺惺相惜的表現。」本次三連戰中，道奇隊的日本投手群表現亮眼。初戰由佐佐木朗希先發，雖然該場比賽不幸吞敗，但隨後山本由伸在第二戰繳出驚人的好投，甚至一度挑戰無安打比賽，展現出傲人實力。儘管當時村上宗隆因右大腿後肌傷勢只能在板凳席為同胞打氣，沒能親自上場對決，但這場芝加哥聚會不僅讓四人緩解了賽季的疲勞，也展現了日本棒球界深厚的選手情誼。