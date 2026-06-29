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32強賽： 首戰對決球風強悍、防守堅固的北歐勁旅 瑞典 。





首戰對決球風強悍、防守堅固的北歐勁旅 。 16強賽： 若順利過關，高機率將直接與宿敵 德國隊 上演史詩級的歐洲強權碰撞。





若順利過關，高機率將直接與宿敵 上演史詩級的歐洲強權碰撞。 8強至4強賽： 隨著戰線推進，橘衣軍團荷蘭、無敵艦隊西班牙等頂級豪強皆在前方嚴陣以待。





2026美加墨世界盃小組賽正式收官，上屆抱回亞軍的奪冠大熱門法國隊，在超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）的強勢領軍下，小組賽接連擊退塞內加爾、伊拉克和挪威，以3戰全勝的傲人姿態昂首挺進32強。然而，這支曾於1998年與2018年兩度捧起大力神盃的歐洲傳統豪權，接下來的衛冕之路恐怕將面臨極其殘酷的硬仗。法國隊預計將在台灣時間週三清晨5點，於32強淘汰賽首戰正面對決北歐勁旅瑞典隊。儘管外界看好高盧雄雞的陣容深度，但這僅僅是他們漫長考驗的開端。根據《華爾街日報》的最新戰力剖析指出，法國隊極有可能是本屆所有爭冠熱門隊伍中，籤表與晉級之路最為險惡的一隊。外媒甚至以「死亡之路」來形容法國隊的賽程藍圖：如此一來，法國隊想要連續兩屆殺進最終決賽並一圓奪冠夢，難度與體能消耗都將被拉到歷史級別的最高點。相較於法國隊場場窒息的「地獄賽程」，衛冕軍阿根廷的淘汰賽之路顯然要平坦許多。藍白軍團在首輪將率先交手本屆大黑馬維德角，隨後即便晉級，潛在對手如澳洲、埃及、瑞士等隊伍，在整體星度與板凳深度上與頂級列強仍存在一段不小的實力落差。分析指出，梅西領軍的阿根廷預計要一路挺進到4強賽，才會真正與英格蘭或巴西等第一梯隊的爭冠強權正面交鋒。隨著32強淘汰賽在台灣時間週三清晨全面點燃戰火，率先登場的法國隊勢必得傾盡全力，姆巴佩與高盧雄雞眾將能否在「地獄半區」中神擋殺神、再度向世界證明其恐怖的統治力，全體球迷都在拭目以待。