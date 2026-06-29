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二次徵案再升級 補助上限增加至3,000萬

經濟部產發署於今（29）日宣布「創投加速創新創業計畫」第二梯次啟動。該計畫採取「民間先投資、政府再加碼」的模式，結合企業創投（CVC）、創業投資（VC）與政府補助資源，協助具潛力的新創企業加速技術商品化與市場落地，未來4年估計將整體帶動超過百億元的投資效益。「創投加速創新創業計畫第一梯次計畫共核定10案，以生技類4案最多，其次為AI領域有3案，半導體、無人機、循環經濟各有1案，總補助金額1.76億，預計吸引民間投資12.5億。產發署長邱求慧表示，「創投加速創新創業計畫」最大的特色在於徹底變革過往政府補助案的審查思維，具備兩大核心差異。第一，是以「市場機制」取代「傳統技術審查」。過去補助多偏重學術與技術指標，容易導致市場需求評估不足。該計畫則全面導入市場驗證，由最了解市場的創投先行評估、承諾投資並共同承擔風險，確保政府資源精準對接市場需求。第二為大幅簡化流程，縮短70%審查時程。取消傳統繁複的委員審查，改以實務的投資協議直接進入決審程序；透過流程精簡，將過去需耗時100天以上的審查時間，大幅縮短至30天。產發署表示，該計畫在第一梯次已核定通過10家表現卓越的新創企業，領域橫跨AI、半導體、無人機、生技、及循環經濟等五大關鍵產業。如AI領域昂鈜科創、杰發科技、梅科科技，半導體領域的振生及專注於無人機關鍵技術的銓瑞複材，生技領域則有嘉正生物科技、台灣外泌體、奔騰智慧生醫、亞洲準譯等，以及循環經濟沛德永續科技；投資方則有李長榮化工、長興材料、瑞鼎科技、南山人壽、和碩和鼎創投、豐兆航太、聯電宏誠創投、合庫金控創投、仁寶電腦、大江生醫、李洲科技等等。對此，邱求慧也宣布第二梯次申請將於7月起跑，且回應民間建議，除了企業創投外，也開放創業投資(VC)參與，若為1家民間領投，投資金額需達3,000萬，補助上限為2,000萬；若有2家以上民間投資，每家投資金額至少2,000萬，補助上限增加至3,000萬。他指出，「創投加速創新創業計畫」核心定位在於鏈結資源、協助業者拓展商機。在第一梯次成果奠定的基礎上，透過計畫精準配置資金，可望攜手創投領頭羊，持續利用「市場機制選案」與「以大帶小」模式，共同帶動超過百億元的實質投資效益。