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滿意度與不滿意度族群交叉分析

總統信任度拉鋸：中立民眾不信任度居高

閣揆施政評價與三大政黨好感度表現

《美麗島電子報》今（29）日公布6月國政民調，針對總統賴清德施政滿意度，44.0%表示滿意，較上個月減少1.7個百分點，不滿意47.6%，較上個月增加2.7個百分點，出現「死亡交叉」。賴清德信任度方面，44.8%表示信任，不信任43.5%。民調也顯示，桃竹苗地區對賴清德的施政不滿意度與不信任度均破5成。根據《美麗島電子報》民調，民眾本月對賴總統執政整體表現，有44.0%滿意，其中14.2%很滿意、29.7%還算滿意；另有47.6%不滿意，其中27.7%很不滿意、19.8%有點不慢意；未明確回答則有8.4%。經交叉分析，高屏、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群超過5成4滿意賴總統執政；至於桃竹苗、或30至39歲與50至69歲、或高中與大學學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群則超過5成不滿意賴總統執政表現。此外，民眾本月對賴總統信任度，44.8%表示信任，其中有16.3%很信任、28.5%還算信任，比上個月微減0.4個百分點；另有43.5%不信任，其中24.4%很不信任、19.1%有點不信任，比上月增加2.3個百分點；未明確回答的則有11.6%。經交叉分析，新北市與高屏、或40至49歲與70歲以上、或國中學歷、或泛綠民眾等群約超過5成信任賴總統；而桃竹苗、或30至39歲、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群則超過5成2不信任賴總統。至於中立民眾31.7%信任賴總統、45.5%不信任。在行政院長卓榮泰施政滿意度方面，40.8%表示滿意、40.0%表示不滿意、未明確回答的有19.3%；至於政黨好感度，民進黨部分，40.8%表示有好感，比上個月減少0.3個百分點；另有45.6%表示反感，比上個月增加2.5個百分點。國民黨部分，29.9%表示有好感，比上月減少1.5個百分點；另有51.1%表示反感，比上個月增加3.4個百分點。民眾黨方面，23.7%表示有好感，比個上月減少1.7個百分點；另有55.8%表示反感，比上月增加4.5個百分點。本次調查由美麗島電子報委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司於6月22日至6月24日進行電腦輔助電話訪問（CATI）。調查範圍涵蓋全國22個縣市年滿20歲的民眾。抽樣採住宅電話與行動電話雙架構（住宅電話採RDD隨機跳號，行動電話按業者用戶數占比抽樣分派）。成功完訪1078人（住宅699人、行動379人），在95%信賴水準下，最大抽樣誤差為±3.0%。樣本經內政部2026年5月人口統計特徵（性別、教育、年齡、戶籍）進行代表性檢定與加權處理。