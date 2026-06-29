夏天熱到受不了，今年歐洲熱浪也讓外國人叫苦連天，台灣留學生自製「結冰水」爆紅。到底高溫天氣該怎麼有效降溫？Threads上有神人教學「消暑大法」，在家裡就能自製「鹽冰水」，加入鹽巴再冷凍，以物理學的「凝固點下降」原理，打造溫度比普通冰塊還要低的瞬間冰涼瓶，放在電風扇、將融化的冰涼度吹出來有如水冷扇，還以為在吹冷氣，讓網友大讚「長知識」、「多謝教學」。
神人教學「消暑大法」！電風扇也能像冷氣
今年歐洲熱浪，夏天熱到受不了，不少地方還沒有冷氣可以吹，實在很慘。不過，有台灣留學生自製「結冰水」上課降溫，在國外爆紅，掀起眾多同學爭相仿效，成功把台式消暑文化發揚光大。
Threads上有神人分享，還可以把冷凍過後的冰水瓶，放在電風扇後面，可以讓抽出來的空氣溫度降低，吹起來增加涼感，雖然不到冷氣的程度，但聊勝於無。讓網友大讚「長智識」、「多謝教學」。
比結冰水還涼！家裡自製「鹽冰水」 比冰塊溫度還要低
他進一步分享，想要更涼，可以加入鹽巴再冷凍，在家裡就能簡單自製「鹽冰水」；以物理學的「凝固點下降」原理，打造溫度比普通冰塊還要低的瞬間極度冰瓶，
純水結冰的溫度是0°C；但飽和鹽水結冰，凝固點會下降，使鹽冰水從冰箱拿出來時，周圍溫度約在-10°C至-15°C左右，遠比普通冰塊還要低。將「鹽冰水」放在電風扇後，吹出來風溫度接近「瞬間冰涼」，效果很好。
不過要注意的是，冰塊加了鹽，不只會更難結冰，也會使冰溶解得更快。他建議，若只希望冰瓶可以「撐比較久、慢慢吸熱」，便可使用普通純水結冰即可；想要獲得「瞬間極度冰涼」，則可嘗試鹽冰水。
但也提醒大家，無論哪一種方法，要將水瓶冷凍時，建議水只要注入約八分滿即可，才能預留結冰時的體積膨脹空間。
日本實測「2瓶水」降溫法！30分鐘秒降4°C
日本健康生活網站「Hint-Pot」也曾實測，在未開啟空調、窗戶的狹小房間內，準備兩個2公升的結冰水，放在一個塑膠盒中，以免地板因冷凝效果而弄濕，接著在最下方鋪上一條吸水毛巾。
實驗開始的30分鐘，環境溫度已經降低了4°C，等到1個小時後，加上電風扇對著結冰水吹，讓冷空氣持續流通，氣溫會再降下0.6°C。沒開冷氣也能有效降低室內溫度。
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今年歐洲熱浪，夏天熱到受不了，不少地方還沒有冷氣可以吹，實在很慘。不過，有台灣留學生自製「結冰水」上課降溫，在國外爆紅，掀起眾多同學爭相仿效，成功把台式消暑文化發揚光大。
Threads上有神人分享，還可以把冷凍過後的冰水瓶，放在電風扇後面，可以讓抽出來的空氣溫度降低，吹起來增加涼感，雖然不到冷氣的程度，但聊勝於無。讓網友大讚「長智識」、「多謝教學」。
他進一步分享，想要更涼，可以加入鹽巴再冷凍，在家裡就能簡單自製「鹽冰水」；以物理學的「凝固點下降」原理，打造溫度比普通冰塊還要低的瞬間極度冰瓶，
純水結冰的溫度是0°C；但飽和鹽水結冰，凝固點會下降，使鹽冰水從冰箱拿出來時，周圍溫度約在-10°C至-15°C左右，遠比普通冰塊還要低。將「鹽冰水」放在電風扇後，吹出來風溫度接近「瞬間冰涼」，效果很好。
不過要注意的是，冰塊加了鹽，不只會更難結冰，也會使冰溶解得更快。他建議，若只希望冰瓶可以「撐比較久、慢慢吸熱」，便可使用普通純水結冰即可；想要獲得「瞬間極度冰涼」，則可嘗試鹽冰水。
但也提醒大家，無論哪一種方法，要將水瓶冷凍時，建議水只要注入約八分滿即可，才能預留結冰時的體積膨脹空間。
日本健康生活網站「Hint-Pot」也曾實測，在未開啟空調、窗戶的狹小房間內，準備兩個2公升的結冰水，放在一個塑膠盒中，以免地板因冷凝效果而弄濕，接著在最下方鋪上一條吸水毛巾。
實驗開始的30分鐘，環境溫度已經降低了4°C，等到1個小時後，加上電風扇對著結冰水吹，讓冷空氣持續流通，氣溫會再降下0.6°C。沒開冷氣也能有效降低室內溫度。