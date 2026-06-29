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暑假才剛開始，台中市沙鹿區竹林國小發放給二年級學生的暑假作業美勞材料包，卻被家長發現說明文字竟採用簡體中文印製，引發爭議。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（29）日批，市府教育局雖早有相關規範，公文也已下達，如今卻仍發生此類情事，顯見教育局的教材審查、行政抽查與落實追蹤機制全面失靈，絕非「老師疏忽」四個字可以塞責。台中市教育局則回應，該材料包為教師自行訂購，因廠商印製疏漏，採購時未及時察覺，目前已要求學校立即回收，並重申繁體中文教學原則。周永鴻指出，教育局先前已正式發函，明確要求高中以下學校教師在使用教學教材、課外學習及數位影音資源時，為避免學生混淆，應避免使用簡體中文，並以繁體中文版本為主。他質疑，規範與公文一應俱全，問題卻依然在校園發生，這代表並非個別教師的單純疏忽，而是整體的行政追蹤失能。發了公文卻沒有建立後續的審查與抽查流程，規範就只停在紙上，未能真正落到教學現場，導致孩子最後還是把簡體字教材帶回家。周永鴻強調，暑假作業是學校交給孩子的正式學習內容，尤其對低年級學生而言，教材文字、來源與學習適切性都應經過基本審查。教育現場可以多元，但多元不等於沒有審查，更不等於沒有責任。他要求教育局必須說清楚該份教材的採購來源，並立即盤點台中市各校暑假作業與外部教學資源，提出清楚的教材來源登錄、校內審查、行政抽查與異常通報機制，否則所謂的規範，只是把把關責任往下推給第一線教師。教育局表示，得知消息後已於第一時間要求竹林國小立即回收該批材料包，並重新準備符合學生閱讀需求的繁體中文材料。經初步調查，該案為教師訂購美勞材料作為暑假自主學習之用，因廠商提供的材料包部分說明文字採用簡體字印製，導致教師在採購檢視時未能及時察覺。