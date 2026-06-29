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立法院內政委員會今（29）日審查陸委會預算，翁曉玲在會中表示，陸委會編列媒體宣傳費1295萬元，比去年增加578.8萬元，中央政府總預算大幅增加應該要量入為出，狠酸陸委會哪需要媒宣費，主委、副主委講得比媒宣好，媒體搶著報導，應該不用花到這筆錢，最終提案保留送協商。翁曉玲提案全數刪除媒體宣傳費1295萬元，說明比去年增加578.8萬元，而中央政府總預算大幅增加應該要量入為出，狠酸陸委會哪需要媒宣費，主委、副主委講得比媒宣好，媒體搶著報導，不需要浪費這筆錢。而立委王鴻薇則主張刪除578.8萬元，提及最近發生陸委會副主委梁文傑言論，稱台灣人不吃鳳梨釋迦，這種講法是傷害農民感情，就連民進黨立委陳瑩也不認同，加上陸委會要農業部去查處的言論，認為此舉不當，主委邱垂正說明，陸委會媒體宣傳不足，但需面對中國認知作戰來維護國人權益，呼籲提醒赴陸風險，都是由同仁經營網路平台，沒有任何廣告費用，去年使用約8成預算，因時間有限來不及充分使用，希望能給予陸委會宣導費用，維護民主防衛機制必須要開銷。最終該案保留送協商。