《戰鬥陀螺X》今年在台灣掀起搶購熱潮，不少百貨、玩具店只要一補貨就大排長龍，熱門款甚至被炒到原價數倍。不過，近日有玩具店分享店內設置的免費對戰區空無一人，忍不住發文笑問「是不是我們搞得像有收費，所以沒有人來打？」貼文曝光後引發熱議，不少玩家認為，真正原因並非《戰鬥陀螺》退燒，而是黃牛炒價、供貨不足，加上新手入坑門檻高，讓不少人望之卻步。
店家設免費對戰區卻沒人 幽默喊：請陀螺戰士就位
玩具店「唐采文具玩具批發」近日在臉書分享店內照片，只見現場擺放多座《戰鬥陀螺X》官方戰鬥盤，並以圍欄規劃對戰空間，店家表示，場地明亮、有冷氣，而且完全免費，希望提供玩家交流、對戰的場所。
不過，當天對戰區卻遲遲沒有玩家上場，店家也自嘲發文表示「是不是我們搞得像有收費，所以沒有人來打？」幽默貼文吸引超過千人按讚，也引來大量玩家留言討論。不少網友認為，免費場地沒人使用，並不代表《戰鬥陀螺X》熱潮消退，而是許多想入坑的新玩家，仍受困於價格與供貨問題。
新血難加入 不是退燒，是買不到、買不起
有家長留言「看YTR好多在玩，本來想帶小孩入坑，但那個價格……也算是讓小孩提早知道資本主義制度！」引發不少玩家共鳴。有人回應，「官方表示會加開產能，不要買溢價」、「過一陣子再入坑，黃牛快哭了」、「供貨要穩定了，再等一下，不要當盤子。」
也有玩家提醒，即使花高價入手，也未必能在對戰中占優勢，直言「買貴的還不一定贏呢，笑死」，認為戰鬥陀螺終究還是講求零件搭配、發射技巧與實戰經驗，並非價格越高就越強。
不是熱潮退去，而是市場供需失衡，「黃牛太多，讓真正想玩的人，無法正常購入陀螺，新血越來越少，老玩家只剩人柱等級的，然後又大雨，太多因素了。」點出黃牛炒價、供貨不足，以及天候等因素，都可能影響免費對戰場地的人氣。
公開對戰壓力大 新血難加入
除了價格問題，也有玩家認為，目前社群環境對新手並不友善，直言「公開場合，帶太爛的陀螺會被其他小朋友笑，太貴的買不起，不如在家玩，本該是休閒娛樂的玩具，變成炫富比身家的炫耀品。」
事實上，《戰鬥陀螺X》近幾個月仍是台灣最熱門的玩具之一，從百貨快閃販售、便利商店開賣，到各大玩具店補貨，都曾吸引大量玩家排隊搶購，日前宜蘭甚至出現百貨公司被排隊人潮擠爆、業者臨時改採抽籤販售的情況。
隨著官方陸續宣布增加產能、熱門商品供貨逐漸回穩，不少玩家也期待市場價格回歸正常，降低新手入坑門檻，未來免費對戰場地能重新聚集更多「陀螺戰士」，讓《戰鬥陀螺X》的競技樂趣真正回到玩家之間。
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玩具店「唐采文具玩具批發」近日在臉書分享店內照片，只見現場擺放多座《戰鬥陀螺X》官方戰鬥盤，並以圍欄規劃對戰空間，店家表示，場地明亮、有冷氣，而且完全免費，希望提供玩家交流、對戰的場所。
不過，當天對戰區卻遲遲沒有玩家上場，店家也自嘲發文表示「是不是我們搞得像有收費，所以沒有人來打？」幽默貼文吸引超過千人按讚，也引來大量玩家留言討論。不少網友認為，免費場地沒人使用，並不代表《戰鬥陀螺X》熱潮消退，而是許多想入坑的新玩家，仍受困於價格與供貨問題。
有家長留言「看YTR好多在玩，本來想帶小孩入坑，但那個價格……也算是讓小孩提早知道資本主義制度！」引發不少玩家共鳴。有人回應，「官方表示會加開產能，不要買溢價」、「過一陣子再入坑，黃牛快哭了」、「供貨要穩定了，再等一下，不要當盤子。」
也有玩家提醒，即使花高價入手，也未必能在對戰中占優勢，直言「買貴的還不一定贏呢，笑死」，認為戰鬥陀螺終究還是講求零件搭配、發射技巧與實戰經驗，並非價格越高就越強。
公開對戰壓力大 新血難加入
除了價格問題，也有玩家認為，目前社群環境對新手並不友善，直言「公開場合，帶太爛的陀螺會被其他小朋友笑，太貴的買不起，不如在家玩，本該是休閒娛樂的玩具，變成炫富比身家的炫耀品。」
隨著官方陸續宣布增加產能、熱門商品供貨逐漸回穩，不少玩家也期待市場價格回歸正常，降低新手入坑門檻，未來免費對戰場地能重新聚集更多「陀螺戰士」，讓《戰鬥陀螺X》的競技樂趣真正回到玩家之間。