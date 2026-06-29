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2026美加墨世界盃小組賽落幕，南韓國家隊打出隊史堪稱最寫實的慘烈戰績遭到淘汰。國內輿論砲火猛烈，連南韓總統李在明都親自發文痛批「人事失敗」，承受極大輿論壓力的總教練洪明甫已於昨（28）日晚間正式請辭。然而，在一片譴責聲浪中，日本足壇卻出現了不同的聲音。前日本國腳、現任知名足球球評松木安太郎今（29）日受訪時逆風緩頰，直言南韓本屆賽事在地理與環境條件上確實極為吃虧，坦言「多少還是有點同情他們」。在今天日本朝日電視台播出的晨間熱門節目「羽鳥慎一Morning Show」中，針對南韓隊慘遭淘汰以及政壇、民間的強烈反應進行了專題報導。擔任節目連線嘉賓的日本前國腳松木安太郎，看到南韓總統的發文後感嘆：「這番話真的很嚴厲。但該怎麼說呢，南韓原本擁有的底子和實力，這次完全沒能發揮出來。」松木安太郎從戰術與地理環境的專業角度點出關鍵，指出南韓隊本屆小組賽的賽程規劃大多被分配在作戰，這對球員的體能與心肺功能是極大考驗；更致命的是，小組賽中還必須在這種高海拔環境下面對極度適應當地氣候的地主墨西哥隊。相較之下，世足運勢較佳的日本隊，在小組賽中有兩場比賽是被安排在舒適的室內球場進行。松木直言：儘管本屆世界盃亞洲區的晉級名額大幅增加到8.5席，但最終從小組賽成功突圍進入32強淘汰賽的亞洲球隊，卻僅有日本與澳洲兩大強權。松木安太郎在節目最後重申，雖然外界都在檢討南韓的戰術與人事，但撇開球技不談，純粹從大自然環境與賽程安排的劣勢來看，「我覺得南韓這次確實比較倒楣，還是稍微可以同情與體諒他們的。」這番理性的逆風發言，也為這場充斥著政治口水與球迷憤怒的日韓足球話題，注入了不同的專業觀點。南韓隊本屆世界盃表現低迷提前打包，引發舉國震怒。南韓總統李在明日前更罕見地在社群平台X上公開重砲抨擊：「如果選擇無能的人擔任指揮官，結果顯而易見。」他強調，南韓出征世界盃投入了大量的國民稅金與國家資源，這次的慘敗徹頭徹尾是「組織與人事的失敗」，並對於這起讓國民深感失望的傻眼事件向大眾誠摯致歉。在元首與全國球迷的交加砲火下，主教練洪明甫在昨日頂不住壓力，正式宣布辭去國家隊總教練一職。