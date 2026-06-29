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▲郭台銘（左）與妻子曾馨瑩（右）結婚18年，育有2女1子。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘與51歲愛妻曾馨瑩在2008年結婚後，育有2女1子，夫妻倆感情依然甜蜜。但不料近日卻傳出郭台銘被一名小他25歲的女球友刻意接近，遭目擊互動密切，1周就見面多達3次，謝女還會在一旁狂獻殷勤，郭台銘甚至遭直擊多次帶謝女回大溪山莊的家，一待就是快1小時，消息一出火速引發大量猜測。郭台銘與曾馨瑩結婚多年感情一直非常甜蜜，不料近日郭台銘身旁卻被目擊出現一名來往密切的女性球友。根據《壹蘋新聞網》報導，該名謝姓女子是蓄意接近郭台銘，雙方多在球場見面，1周就見面多達3次。報導指出，兩人一起到大溪球場打球時，謝女都會幫郭台銘撐傘等不斷獻殷勤，只要他打出好球，謝女就會拍手叫好。據報導指出，郭台銘已與謝女互動長達近1年，除了一起打球外，郭台銘還多次被直擊帶對方回自己大溪山莊的家，停留時間近1小時，之後兩人再一起回台北。而今年6月20日，郭台銘還將該女性帶到他信義富邦舊家，為了避人耳目，兩人還會一前一後下車，司機也會加強巡邏幫忙掩護。據悉，這名謝姓女子曾改過名，並且離過婚，育有孩子。報導也形容謝姓女子的外貌，指出她臉上有明顯法令紋，體型也偏圓潤，雖然年紀比曾馨瑩小1歲左右，但顏值與長相都不如她。