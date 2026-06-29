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南韓國家足球隊在2026北中美世界盃的慘痛出局，已演變成一場席捲南韓政壇與體壇的風暴。隨著輿論批評聲浪達到沸點，韓國警方已宣佈正式啟動對「大韓足球協會（KFA）」高層的調查，南韓政界更罕見地跨黨派達成共識，正研擬召開南韓足球史上首次的「足協聽證會」，誓言要將隱藏在南韓足球體系內的「利益共生結構（Cartel）」徹底剷除。韓國警方於29日證實，目前針對大韓足球協會多項疑似違法指控，已累積8件告發案件。首爾鐘路警察署指出，重點調查對象包含足協主席鄭夢奎（Chung Mong-gyu）與技術總監李林生（Lee Lim-saeng）。警方初步判定，鄭夢奎涉嫌不當干預洪明甫的選帥過程，觸犯業務妨害與職權濫用罪；李林生則被指控利用職權干擾戰力強化委員會的運作。警方強調，由於先前相關行政訴訟已在4月判決足協敗訴，確定洪明甫選帥過程存在程序違規，警方後續將針對相關人員進行深度傳喚調查，並採取「積極且全面」的搜查手段。此次韓國隊的世界盃表現被評為「隊史最差」，引發國會強烈反應。國會文化體育觀光委員會正準備在完成組織重組後，將「大韓足球協會改革」列為最優先事項。根據南韓《國會法》，若有 1/3 以上委員要求，即可召開聽證會。與過去無法律約束力的「現狀質詢」不同，聽證會具備國政監察法效力，若足協官員無故缺席或作偽證，將面臨刑事追訴與徒刑。這將是南韓足球史上首次面臨國會等級的嚴格審查。共同民主黨代表韓秉道直言，國家隊不是少數權貴的私產，必須終結足協的獨裁與無能；國民力量黨議員趙恩熙則強調，不能僅以洪明甫下台作為「斷尾求生」的藉口，必須徹底檢視足協封閉的決策機制與特定人脈壟斷問題。曾任國家隊主教練的前足協副主席許丁茂指出，鄭夢奎在12年的執政期間坐擁「黃金世代」球員，卻最終一事無成。他警告：「若放任足協內部互相推諉，最終只會不了了之。」他呼籲政界除了強力監督，更應協助建立一套從青訓到一線隊的透明化體系。目前，韓國足球圈已形成共識：這已不是單純的換帥問題，而是整個南韓足球體制需要進行「重新建造」的工程。隨著聽證會的可能性越來越高，大韓足球協會長期以來被詬病的封閉運作與政治權力干預，預計將在全國民眾的注視下被一一揭露。