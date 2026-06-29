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蘋果近日大幅調漲iPad、Mac售價，部分機型漲幅從數千元到上萬元不等，更傳出蘋果有意考慮向中國記憶體大廠長鑫存儲(CXMT) 採購DRAM的消息。iPhone今年漲價是否擋不住了？外媒以及各大金融機構皆認為調漲勢在必行，關於iPhone漲價最新分析報告以及分析師預測出爐。華爾街日報日前指出，今年iPhone18系列可能調漲200至300美元（約台幣6,400元至1萬元）；摩根大通預估可能50至100美元（約台幣1,600元至3,200元）。市調機構IDC分析師稍早也發布最新漲幅預測。根據財星（Fortune）報導，蘋果並沒有為旗下的筆記型電腦推出外觀更時髦、或是效能更強大的新版本；售價 1,999 美元的機型，與幾天前便宜 300 美元的款式一模一樣。今年三月才剛推出、作為蘋果入門款選擇的 MacBook Neo，其價格也在過去一週內從 599 美元一路飆升至 699 美元。「記憶體末日」（RAM-ageddon）這個帶有戲劇性色彩的詞彙，被用來形容這一場因記憶體晶片嚴重短缺所引發的現象。蘋果只是最新一家加入漲價行列的個人電腦（PC）與裝置製造商之一。近幾個月來，許多業者紛紛提高售價，以轉嫁飆升的 RAM（隨機存取記憶體）與 NAND 快閃記憶體成本。這些晶片不僅是電腦、智慧型手機和遊戲主機內部的關鍵零組件，也是汽車和工業設備不可或缺的中樞。就在蘋果調高售價的同一天（週四），微軟（Microsoft）也宣布其 Xbox 遊戲主機將依據不同版本調漲 100 至 150 美元，並且將不再販售配備 2TB 記憶體的最高階旗艦版本。此外，戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）和華碩（Asus）等大廠，也紛紛調高了產品售價或縮減了記憶體容量。由於AI數據中心宛如成為記憶體黑洞，德意志銀行（Deutsche Bank）在最近一份關於記憶體危機的報告中指出，「記憶體晶片的生產正演變成一場『零和博弈』。每將一片晶圓用於生產 AI 伺服器所需的 HBM 堆疊晶片，就意味著智慧型手機、PC 或汽車少了一片晶圓的供應。由於這場短缺將波及 AI 之外的核心經濟體系，並透過記憶體成本通膨傷害到一般消費者，記憶體晶片已從純粹的大宗商品，轉變為一個顯著的總體經濟變數。」華爾街機構傑富瑞（Jefferies）近期發布的報告中，引述了一位記憶體產業顧問的預測，指出記憶體價格在第四季將上漲 30% 至 40%，到了 2027 年還會再暴漲 40% 至 45%。產業研究機構 IDC 的分析師波帕爾（Nabila Popal）在談到這場記憶體荒時認為，「這場風暴還沒結束，這只是個開始」；她認為，蘋果很快也將被迫調高 iPhone 的售價。波帕爾指出蘋果的操作已在預告iPhone漲價，看到 iPad 和 Mac 的價格上漲，部分機型甚至漲了 300 美元，她個人認為，iPhone 的漲幅可能會比我們之前預期的還要高。她研判，蘋果先從 Mac 開始漲價，可能是為了讓消費者做好「心理準備」，以迎接更昂貴的 iPhone 降臨。她預測，「當消費者看到 Mac 某些機型漲了 300 美元後，到時候 iPhone 出現 100 美元（甚至 200 美元）的漲幅，心理上感覺就會相對沒那麼強烈了。」