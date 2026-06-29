我是廣告 請繼續往下閱讀

臨時宣布發放易遭批！陳怡潔：「撒錢」粉飾太平

物價上漲補助杯水車薪！陳怡潔：呼籲檢討制度並提高金額

極端氣候成常態！市府應同步完善救助機制

台北市政府豪雨後發放淹水慰問金引發外界質疑，台北市議員參選人陳怡潔今（29）日表示，政府照顧受災市民責無旁貸，但災害補助與慰問金卻引發不公質疑，她呼籲市政府明確發放標準，政府資源有限，災害補助或慰問必須用在有需要的市民身上。 陳怡潔指出，從近日媒體報導可見，不少受災民眾反映補助標準不一致，甚至出現受災情況相近卻有人領得到、有人領不到的情形，引發民眾對公平性的質疑。陳怡潔指出，蔣萬安市府若只是災後臨時宣布發放慰問金，而沒有完整、公開且一致的審核標準，不僅無法真正協助受災者，更容易造成社會對施政公平性的疑慮。 陳怡潔表示，政府不能災後「撒錢」、粉飾太平。災害補慰助不能憑個案或一時興起，應依據受災事實、損害程度及實際修繕需求，建立公平、透明、客觀且一致的標準和發放機制，才能真正照顧到受災市民。陳怡潔也指出，近年物價、建材及修繕成本持續上漲，現行災害補助金額早已形同杯水車薪，無法協助民眾災後重建，與其災後一次又一次發放慰問金，台北市政府更應全面檢討並提高災害補助金額，建立分級補助制度，讓補助真正符合民眾修復家園的需求，同時簡化申請流程、加速核撥效率。陳怡潔強調，極端氣候已成為新常態，市府除了投入治水、防洪及AI預警系統，更應同步完善災害救助制度，她呼籲北市府儘速提出災害補助制度檢討方案，提高補助標準、公開審核原則，給予需要重建的災民真正的協助。 陳怡潔說，真正負責任的政府，不應只是災後臨時慰問，而是建立一套公平、透明、可長可久的補助制度，讓每一位受災市民都能獲得實質且有尊嚴的協助。